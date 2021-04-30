«Предлагали 10 миллионов рублей за свидание». Спортсменка отказала ухажеру и нарвалась на шантаж

Фото: instagram.com/malysheva_run

20-летняя Анастасия Малышева отказалась от свидания за 10 миллионов рублей. Помимо встречи, мужчина предложил чемпионке России по легкой атлетике интим, но получил отказ.

Только на этом назойливый ухажер не успокоился. Теперь он угрожает девушке публикацией в скандальном телеграм-канале – «Рынок шкур». Этот паблик прославился как сообщество, куда стекается информация о девушках, оказывающих интим-услуги.

Фото: instagram.com/malysheva_run

- Мне предложили переспать за 10 миллионов рублей. Я отказалась, сказала: «Спасибо, не надо», – эмоционально делилась девушка в социальных сетях. – Я очень долго не заходила в телеграм. Ну и на сообщения не отвечала тоже.

Теперь девушке угрожает публикацией в скандальном паблике.

- Я в шоке, но человек пишет: «Вы потратили мое время, я все уже согласовал». Но я не давала никакого согласия. Но человек ссылается на потраченное время, – объясняет девушка.

Фото: instagram.com/malysheva_run

Анастасия Малышева не понимает, что именно мужчина опубликует в телеграм-канале.

- Я говорю: «А что вы опубликуете, что я отказалась?». Он отвечает: «И это тоже, и что потратили мое время».

Сейчас девушка ждет публикации. Она не понимает, кому перешла дорогу. Все свободное время девушка посвящает спорту. 20-летняя Анастасия Малышева – многократная победительница и рекордсменка России в эстафете 4 по 400 метров.

«КП» – Кубань» связалась со спортсменкой, чтобы узнать подробности случившегося.

Фото: instagram.com/malysheva_run

- Честно, я вообще не понимаю, как он нашел меня. Наверное, в инстаграме. Потому что ни в каких пабликах меня никто не публиках, – объясняется девушка.

Оказалось, молодой человек вышел на контакт еще две недели назад. Так совпало, что все это время девушка не заходила в телеграм. Сообщение увидела только на этой неделе и сразу ответила.

- Я не знала и не знаю этого человека. Он даже имя свое отказывается говорить. Но он утверждает, что служит посредником. То есть ищет девушка для эскорта другому человеку. Сам берет процент с заработка, – говорит Анастасия.

Фото: instagram.com/malysheva_run

После того, как спортсменка рассказала о случившемся подписчикам, молодой человек сразу удалил переписку. И еще раз предупредил девушку, что опубликует диалог в скандальных пабликах.

- На самом деле, часто поступают такие предложения. Раз в неделю – точно. Обычно пишут в инстаграме. Но люди нормально реагируют на отказ. Не пытаются идти на шантаж, – резюмирует спортменка.

Эта ситуация никак не отразилась на карьере девушку. Сейчас она готовится к крупным стартам. Анастасия Малышева признавалась, что она находится на ставке спортсмена. Она составляет 30 тысяч рублей. Также у девушки есть соглашение с брендом спортивной одежды. Еще она участвует в рекламных съемках, ведет курсы в инстаграме и делает рекламу в профиле.