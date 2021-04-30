Легендарный танк Т-34 установили в Краснодаре

Фото предоставлено ГК "Догма".

30 апреля на Западном Обходе Краснодара появилась новая достопримечательность — танк Т-34 времен Великой отечественной войны. Легендарную боевую машину установили на постамент перед въездом в ЖК «Парк Победы» на улице Героя Пешкова, 14.

- Для нас и для будущих жильцов ЖК «Парк Победы» это символ памяти о целой эпохе в жизни всей страны, о цене мирной жизни современного человека. Боевая машина полностью деактивирована и безопасна, - сказал на церемонии открытия коммерческий директор строительной компании Павел Петров. - Мы хотим, чтобы в нашей жизни танки использовались только как арт-объекты, и я уверен, что танк «Парка Победы» станет одним из знаковых символов для жителей Западного района и города в целом.

Фото предоставлено ГК "Догма".

Боевую машину, весом более тридцати тонн, в свое время вернули на историческую Родину. Привезли из Латвии в Краснодар. Появление легендарного танка на улицах города вызывало восторг и удивление у местных жителей. С нескрываемым интересом они следили за его перемещением. Теперь любой желающий может сделать памятное фото на фоне легендарной машины.

СПРАВКА «КП»

В 1943 году на фронте появились тяжелые танки противника - «Тигр» и «Пантера» с длинноствольными 75 и 88-миллиметровыми пушками. Советские танки в борьбе с ними оказались малоэффективными и потребовались более мощные артиллерийской системы.

К разработке новой артиллерийской системы приступили в январе 1943 году и уже через пять месяцев чертежи новой пушки калибром в 85-мм были готовы. «Тридцатьчетверки» с новыми 85-миллиметровыми пушками поступили на вооружение в СССР в январе 1944 года. Установка новой артиллерийской системы значительно повысила боевую эффективность танка, по сравнению с его предшественником.