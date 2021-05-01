Куда сходить в Краснодаре на выходных: афиша мероприятий на 1-11 мая

Фото: КТО Премьера им. Л.Г. Гатова

Музтеатр готовит праздничные концерты ко Дню Победы

Увы, в этом году жители кубанской столицы увидеть вживую парад на Главной городской площади не смогут. Из-за коронавирусных ограничений на зрительских трибунах будут только ветераны. Зато у краснодарцев есть возможность пойти на праздничный концерт.

Артисты Музыкального театра споют о мужестве и героизме, потерях и подвигах, любви и Победе!

8 мая запланирован концерт «О героях былых времен». Заслуженная артистка Кубани Наталья Бызеева, хор и симфонический оркестр Музыкального театра под управлением дирижера Юрия Богатырева исполнят кантату «Александр Невский» Сергея Прокофьева. Во втором отделении встречайте песни Победы: «Жди меня», «Катюша», «Новороссийск», «День Победы», «Поклонимся великим тем годам», «Случайный вальс» и многие другие.

– Наш концерт – дань памяти защитникам Отечества! Сегодня очень важно поддерживать преемственность поколений, сохранять традиции и с трепетом относиться к празднованию Дня Победы, – рассказал режиссер концертной программы, народный артист России Вячеслав Егоров. - Мы должны говорить о славных страницах истории страны и в жизни, и со сцены, исполнять песни, посвященные отваге и мужеству наших героев-победителей.

А 9 мая на сцене выступит кубанский казачий ансамбль «Криница», солисты Музыкального театра и Государственный кубанский духовой оркестр исполнят песни военных лет — этот концерт растрогает взрослых и станет открытием для детей.

Начало концертов в 17:00.

Адрес: ул. Красная, 44

Тел.: 8 (861) 262-49-66

Цена билетов: 200–700 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В музее им. Фелицына показывают кадры сонного Краснодара

30 черно-белых снимков, сделанных на улицах краевого центра. Это персональная выставка фотографа Дмитрия Сеника «Город, сон», которая открылась в музее Фелицына.

Фото: музея имени Фелицына.

- В объективе автора — обычные повседневные вещи, но вместе они сплетаются в единый выразительный портрет нашего города, - рассказывают организаторы. - Прогуляемся по вечерним сонным улочкам с редкими огоньками, зыбкими силуэтами и контрастными тенями. Выставка открыта до 6 июня.

Адрес: ул. Гимназическая, 67

Тел.: 8 (861) 262-40-86

Вход свободный.

КСТАТИ

В галерее «Арт-союз» показывают картины в технике горячей эмали

Персональная выставка Людмилы Байцаевой «Сны и мифы» — это смесь древних знаков, вечных тем жизни и личных переживаний и наблюдений художницы. Ангелы и диковинные птицы, библейские героини и древние царицы, необыкновенные девы, волшебные сосуды, сны и видения, древние письмена — картины художницы завораживают с первого взгляда!

Фото: галереи "Арт-союз"

- Работы выполнены в сложной и уж очень кропотливой технике горячей эмали, которая была известна еще в Древнем Египте, - говорят организаторы выставки.

Представьте: на медные и стальные пластины наносят несколько слоев эмали, затем их обжигают в печи с температурой 850 градусов.

Экспозиция доступна для краснодарцев до 12 мая.

Адрес: Октябрьская, 51

Тел.: 8-918-432-19-52.

Вход свободный.