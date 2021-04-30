«Донаэродорстрой» настроен на выполнение указаний президента

Фото предоставлено АО «Донаэродорстрой».

В частности, Владимир Путин сказал: «Инфраструктурные проекты регионов должны быть реализованы прежде всего в интересах людей, служить инвестициями в создании новых рабочих мест, в рост благополучия миллионов российских семей, в будущее наших детей. Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов…».

Пресс-служба Росавтодора уточняет, что стоит за словами президента: «До конца 2024 года в России должны ввести 18 новых дорог в обход крупных населенных пунктов общей протяженностью более 600 км. Сейчас комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры включает строительство 12 объездных трасс».

Фото предоставлено АО «Донаэродорстрой».

АО «Донаэродорстрой» в настоящий момент участвует в строительстве сразу четырех «обходов городов», а это 30% всех строящихся «обходов городов» сегодня в нашей стране. Компания всегда стремилась держать передовые позиции в решении приоритетных задач, которые ставит перед предприятиями страны руководство Российской Федерации. Сегодня в составе предприятия АО «Донаэродорстрой» круглосуточно работает свыше 400 единиц современной строительной техники.

В настоящий момент АО «Донаэродорстрой» продолжает возведение первых двух этапов обхода города Аксая на федеральной трассе «Дон». В декабре 2020 года коллектив предприятия успешно сдал третий этап обхода Аксая. Специалисты «Донаэродорстроя» в рекордные сроки - меньше чем за 2 года - привели трассу М-4 «Дон» в полное соответствие с требованиями скоростной автомагистрали высочайшего международного уровня.

Обход города Аксая станет дорогой 1-й технической категории. Число полос движения по новой дороге - шесть (с 1024-го по 1036-й км - участок от поселка Новоперсиановского до транспортной развязки на город Новочеркасск) и четыре (с 1036-го по 1091-й км). На ней будет возведено восемь транспортных развязок, 16 путепроводов и восемь мостов.

Фото предоставлено АО «Донаэродорстрой».

Идет полным ходом строительство северного обхода города Ростова-на-Дону, родного города для предприятия АО «Донаэродорстрой». Новый участок автотрассы Северного обхода Ростова-на-Дону протяженностью около 12,75 км пройдет между автодорогами «Ростов-на-Дону - Родионово-Несветайская— Новошахтинск» и «Ростов-на-Дону - Таганрог» в обход села Чалтырь по территории Мясниковского района.

Фактически вокруг Ростова создадут новую автотранспортную сеть из федеральных, региональных и местных магистралей, напоминающих Московскую кольцевую автодорогу (МКАД). Только «автообход» Ростова-на-Дону будет больше, чем МКАД на 22 километра!

Особое значение специалисты АО «Донаэродорстрой» придают строительству автотранспортного обхода города-героя Волгограда. Сегодня на территории Светлоярского района развернулась грандиозная дорожная стройка, специалисты предприятия «Донаэродорстрой» реализуют новый инфраструктурный проект - строительство первого этапа обхода города-героя Волгограда.

Дальний западный обход города Краснодара (51 км) начали строить в конце 2020 г. и планируют сдать до конца 2023 г. Он пройдет по маршруту: развязка трассы М-4 у ст. Динской - пересечение с Ейским шоссе севернее ст. Новотитаровской - пересечение с трассой Краснодар - Славянск-на-Кубани в районе ст. Марьянской. Здесь появятся 3 развязки и 24 искусственных сооружения. Конкурс на строительство и последующую эксплуатацию дороги выиграло АО «Донаэродорстрой», что было очевидно и целесообразно, поскольку предприятие обслуживает трассу М-4.

Фото предоставлено АО «Донаэродорстрой».

Новый транспортный коридор соединит федеральную трассу М-4 «Дон» с Крымским мостом. Для этого в регионе будут реализованы два самостоятельных проекта: во-первых, вышеупомянутое создание Дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК) и во-вторых, строительство новой трассы из Краснодара на Таманский полуостров. Общая протяженность запланированных дорог - более 170 км. Все пути будут соответствовать категории 1Б: идти в обход населенных пунктов, иметь четыре полосы движения с разделением встречных потоков, многоуровневыми развязками и сплошным электроосвещением.

АО «Донаэродорстрой» включено в список системообразующих предприятий страны. По данным системы «Контур.Фокус», компания принадлежит Николаю Имедашвили (32,3%), Владимиру Кирсанову (32,3%) и Алексею Кнышову (32,3%). Имедашвили также возглавляет правление группы «Дон». В портфеле заказов предприятия 79 контрактов на сумму 64 млрд рублей.