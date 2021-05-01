Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 мая 2021: количество больных с внебольничной пневмонией упало на 16%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомолка» в режиме реального времени следит за ситуацией с распространением COVID-19 в Краснодарском крае. По последним данным, за сутки на Кубани положительный тест на коронавирус получили 105 человек – это антирекорд за неделю.

Ситуация с распространением инфекции на Кубани находится под постоянным контролем. Уже несколько месяцев в Краснодарском крае не случалось новых вспышек инфекции. В борьбе с COVID-19 сильно помогает массовая вакцинация населения. По последней информации, прививку от коронавируса сделали свыше 405 тысяч жителей Кубани.

Также в регионе резко снизилось количество больных с так называемой внебольничной пневмонией – это тяжелое течение коронавируса. Их число уменьшилось аж на 16%.

– Это хорошее снижение. Это говорит о том, что люди насторожены. Очень просим поддерживать эту тенденцию. Если у вас температура или заболело горло, немедленно обращайтесь к врачу с целью исключения у вас коронавируса, – сказала Татьяна Гречаная , заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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