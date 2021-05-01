Тренера ФК «Сочи» в курортном отеле обворовали на 300 тысяч рублей

Пропавшие деньги продолжают искать

В одном из сочинских отелей курортный сезон начался неспокойно. Там несколько дней назад обворовали одного из тренеров футбольного клуба «Сочи». В гостинице до сих пор идут разбирательства: допрашивают не только лиц, приближенных к наставнику, но и весь персонал отеля.

- У наставника тренерского штаба похитили деньги из сейфа, который находился в шкафу номера. Сейф закрывался электронным замком, но его смог кто-то взломать. Тренер не досчитался более 300 тысяч рублей, которые лежали в хранилище в валюте – по 2000 евро и 2000 долларов. Деньги в российских рублях, а их было свыше миллиона, и документы остались на месте, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Известно, что по камерам видеонаблюдения получить необходимую информацию пока не удалось. Оперативники сняли в номере все отпечатки рук и следов – назначена экспертиза. Проверка продолжается.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на курорте часто гостят сборные России по всем видам спорта: от фигурного катания и керлинга до футбола и легкой атлетике. В последнее время участились случаи краж у спортсменов. «КП» – Кубань» собрала самые громкие случае мошенничества в Сочи.