В Краснодарском крае произошло ДТП с участием рейсового автобуса

На месте работают ДПС и экстренные службы

ДТП произошло 1 мая в районе хутора Адагум Крымского района. На дороге столкнулись легковушка, грузовик и рейсовый автобус, в котором находились 42 человека, их них шесть детей. Есть погибшие.

Все обстоятельства выясняются

- В результате столкновения автобуса и машины погиб водитель легкового автомобиля. Пассажирка легковушки пострадала, она оказалась зажата в салоне, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Водитель погиб на месте

Известно, что в автобусе никто не пострадал. Проводится проверка.

Также устанавливаются причины случившегося

- Авария случилась 1 мая около 13 часов дня на 115 километре автодороги «Краснодар-Верхнебаканский» Крымского района. По предварительным данным, житель Адыгеи 1981 года рождения на «Мазде» выехал на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с рейсовым автобусом «Геленджик-Армавир"» и грузовым автомобилем «Мерседес», - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП водитель «Мазды» погиб на месте, его пассажирке 1984 года рождения оказывают медицинскую помощь.

Проводится проверка

По данным источника, пассажирка доставлена в Абинскую ЦРБ в тяжелом состоянии. У женщины - травмы головы, груди, живота, сломаны ноги и ребра.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.