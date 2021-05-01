«Железная бабушка»: В Сочи 99-летняя ветеран войны поучаствовала в гонках на квадроциклах

Заезд ветеран войны посвятила 9 Мая Фото: Рима ОГАНЯН

99-летняя Мария Колтакова – ветеран Великой Отечественной войны. Ее все называют «железной бабушкой» - на счету легендарной женщины много достижений, которые попали в Книгу рекордов России. Она прыгала с парашютом, каталась на картинге, летала в аэротрубе, на дельтаплане и на авиационном симуляторе Су-34, а также ныряла с аквалангом и участвовала в турнире по стрельбе из пневматического пистолета. А два года назад – стала самым возрастным участником соревнований по джип-триалу.

1 мая Мария Колтакова решилась на экстремальный заезд. Ветеран в свои 99 лет впервые поучаствовала в гонках на квадроциклах по горной местности. Перед заездом женщина из кабины вездехода записала видеопоздравление и опубликовала на своей страничке в Instagram (да, вы правильно поняли, в сети ветеран тоже активный пользователь, - авт.).

- Поздравляю с 1 мая! Здоровья, благополучия и мира на земле, - сказала Колтакова.

По ее словам, спортивные достижения, 13 из которых занесены в Книгу рекордов России, совершены в память о ее брате Евгении и погибших фронтовых товарищах. Сочинский заезд не стал исключением.

- Это мой родной праздник. Я посвятила свою поездку самой памятной дате в нашей стране - Дню Победы, - рассказала Мария Колтакова.

"Железная бабушка" готова покорять новые вершины Фото: Рима ОГАНЯН

Также женщина призналась, что давно хотела проехать на этом экстремальном транспорте по горам. В Сочи ей очень понравилось!

- Такого я не ожидала. Такой теплый прием, природа, люди - это что-то сверхъестественное, - поделилась эмоциями Колтакова.

Гонка на квадроциклах Фото: Рима ОГАНЯН

Стоит отметить, что в 99 лет Мария Денисовна еще и танком управлять научилась. Сейчас в родном Белгороде она - наставник молодежи и активно занимается патриотическим воспитанием допризывной молодёжи. Через год, 14 января 2022 года, Колтаковой исполнится 100 лет.

Ветерана перед поездкой хорошо пристегнули ремнями Фото: Рима ОГАНЯН

Справка «КП»

В 1942 году Мария Колтакова ушла добровольцем на фронт. За спасённых во время боя 300 раненых награждена медалью "За отвагу". Участник Курской битвы. Освобождала от фашистских захватчиков Украину, Польшу, Чехословакию. Награждена медалью "За боевые заслуги", орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны I степени. Мария Денисовна получила на войне два ранения и была заживо похоронена, её родителям даже приходила «похоронка». Из-за ранения героиня не смогла дойти 60 км до Берлина. Победу она встретила в Праге 14 мая 1945 года.