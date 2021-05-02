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Общество2 мая 2021 18:46

«Мне из-за нее на работу теперь не ехать?»: в Сочи водитель насмерть переехал собаку, после чего уехал

Придать огласке неприятный случай решила хозяйка погибшего питомца
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Смерть собаки была мгновенной.

Смерть собаки была мгновенной.

Этот неприятный случай, который сейчас активно обсуждают жители Сочи, произошел на улице Волжской в центральном районе города. Девушка гуляла со своей собакой около жилого дома. Пес бегал без поводка. В какой-то момент питомец, гулявший в ярко-красной курточке, угодил под колеса машины.

- В 06:30 утра я гуляла в обычном для нас месте, да, она была без поводка! За это себя корю, я виновата. Но это послушная была собака, не дикая, и это был въезд во двор, там ее и переехали, - рассказывает хозяйка пса Ольга.

Смерть собаки была мгновенной - помочь ей уже было невозможно. После случившегося водитель нажимает на газ и собирается уехать. В этот самый момент хоязйка погибшего пса не сдержалась - она включила камеру и решила высказать все, что думает о мужчине.

На кадрах слышно, как владелица собаки сквозь слезы кричит на водителя, который хотел убрать тело погибшего пса в сторону, чтобы проехать.

- Что ж мне теперь, на работу что ли не ехать?! - недоумевая то и дело отвечает на крики девушки водитель.

Хозяйка не унимается и продолжает съемку. Но спустя минуту мужчин возвращается за руль своего автомобиля и уезжает по своим делам, оставляя несчастное животное прямо на проезжей части.

- Человек который ее переехал, оказался просто бессердечен! Он мог нам помочь, но он этого не сделал. Он мог ее отвезти и реанимировать, но нет, - возмущена произошедшим хозяйка, придавшая этот случай огласке.

После того, как видео появилось в Сети, многие горожане осудили водителя, посчитав, что он был невнимателен на дороге, раз не заметил животное. Но нашлись и те, кто поддержал автовладельца. По их словам, если бы собака была пристегнута к поводку, трагедии бы не произошло.

Намеренно это было сделано или нет - разобраться могут только правоохранительные органы. О том, подала ли хозяйка заявление в полицию, пока неизвестно.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- В данном случае применима статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», - объясняет юрист Денис Васильев. - За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, может грозить уголовная ответственность, конечно, если в суде будет доказано, что наезд совершен намеренно.

СочиПроисшествия: ЧП