Никакого пластика и только свои продукты: в Сочи всю курортную инфраструктуру переведут на «олимпийские» стандарты

Фото: мэрия Сочи

В курортном Сочи разрабатывают "зеленые" стандарты для всей туристической инфраструктуры. Теперь не только отели экстра-класса, заточенные на экологичность к Олимпиаде 2014 года, будут стремиться меньше использовать пластик, использовать ресурсосберегающие технологии и готовить еду из преимущественно местных продуктов.

Власти Сочи собираются настроить всех, кто принимает туристов, на новый подход.

- Это будет ощутимое снижение нагрузки на окружающую среду и повысит привлекательность города в глазах гостей. Кроме того, мы думаем, в конечном итоге получить ощутимый экономический эффект и обеспечить экологическую безопасность. Это необходимое условие, если мы хотим сохранить и приумножить то, что дано нам природой, - сообщил на своей странице в соцсети мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Помимо этого, ходить в походы в сочинские леса и горы нужно будет по строгим правилам. Туристов обяжут убирать за собой мусор.

Напомним, 1 мая в Сочи стартовал курортный сезон. За майские праздники здесь отдохнуть сотни туристов со всей страны.