15 лет назад в авиакатастрофе над Черным морем погибли 113 человек: что произошло и кто виноват

В МАК причиной катастрофы назвали ошибку пилотов

Глубокой ночью, 3 мая 2006 года все информагентства мира сообщили о страшной трагедии. Кружа над Сочи, внезапно потерян с радаров аэробус А-320 «Армянских авиалиний». На его борту находилось 105 пассажиров и 8 членов экипажа.

Чуть позже обломки лайнера нашли в море. Оно стало последним пристанищем для всех, кто находился на борту в момент аварии.

Ошибка пилотов?

Всему виной, как тогда выяснили эксперты стали погодные условия в Сочи и ошибки пилотов, переоценивших свои летные и технические возможности самолета.

За штурвалом самолета сидели 40-летний командир воздушного судна Григор Григорян и 29-летний второй пилот Арман Давтян. Оба считались опытными летчиками, хорошо знавшими Airbus А320.

Воздушное судно уже подлетало в курортному городу, когда с земли пилотам передали о серьезных погодных преградах. Видимость составляла 4 тысячи метров, что существенно осложняло посадку. Командир решил возвращаться в Ереван. Однако, в последний момент он попросил диспетчера еще раз проверить параметры погоды. Через четыре минуты тот сообщил, что видимость составляет 3600 метров, а нижняя граница облачности находится на высоте 170 метров. В итоге командир решил садиться. Это было роковое решение. Через 40 минут самолет снизился и выпустил шасси. Экипаж приготовился к посадке. Диспетчер доложил, что видимость в аэропорту составляет 4000 метров, а высота нижней границы облаков 190 метров и разрешил садиться. Но 30 секунд спустя, он сообщил о появлении облаков с нижней границей 100 метров, поэтому дал команду прекратить снижение и уходить на второй круг. Выполняя это указание, экипаж на высоте около 340 метров начал правый разворот с набором высоты. Пилоты применили процедуру ухода на второй круг, не предусмотренную руководством по лётной эксплуатации.

Так, маневр по набору высоты осуществлялся под управлением автопилота, в посадочной конфигурации, с автоматом тяги, работающим в режиме стабилизации скорости. Шасси не убирались. Вскоре сработало предупреждение о снижении энергии полета ниже установленного значения. Экипаж увеличил тягу двигателей до взлетного режима. КВС отключил автопилот и принял управление на себя. Первоначально командир продолжил набирать высоту. Однако, затем он перевел самолёт в снижение с креном вправо. После срабатывания системы предупреждения о близости земли, второй пилот тоже взялся за управление. Теперь самолетом управляли двое человек одновременно. При этом их действия были не скоординированы и они пытались направить лайнер в разные стороны. Никто из пилотов не контролировал параметры снижения и не выполнил требования инструкции по действиям экипажа при срабатывании системы предупреждения о близости земли. В итоге Эйрбас упал в воду. Все, находившееся на борту, погибли.

Была ли стрельба на борту?

Сразу после катастрофы поползли слухи о перестрелке в полете. Но они были опровергнуты Межгосударственным авиационным комитетом. Согласно его отчету, командир перевел самолет на снижение, тем самым создав опасную ситуацию. Это произошло из-за потери им контроля за параметрами полета, в частности, за тангажом, высотой и креном, при полете ночью в сложных метеоусловиях.

- В начале маневра по прекращению захода на посадку экипаж не выполнил стандартную процедуру ухода на второй круг, предусмотренную РЛЭ, в части перевода РУД на взлетный режим, уборки закрылков на одну ступень и уборки шасси, - прозвучало в заключении МАК.

Причиной стали усталость и повышенное психоэмоциональное напряжение. Окончательно же ситуация превратилась в катастрофическую из-за того, что второй пилот перестал контролировать параметры снижения, а также из-за отсутствия должной реакции экипажа на предупреждение о близости земли.

Самый известны пассажир

Каждый год квнщики вспоминают Артура. Фото: страница команды "Новые армяне"

Среди погибших в авиакатастрофе был человек, чье творчество было знакомо всем телезрителям, обожающим программы «КВН» и «Комеди Клаб». Артура Тумасяна публика не знала в лицо: он был одним из авторов. Тех, кто всегда остается в тени. В этой тени Артур писал сценарии для выступлений многих кавээновских команд - например, для сборной Санкт-Петербурга и «Утомленных солнцем». Начиналось же все в «Новых армянах», которые потом и основали «Комеди Клаб». В Ереване Артур Тумасян был по делам, потом планировал полететь к жене Юлии в Сочи. Говорят, обычно Артур всегда ездил поездом и билет на самолет взял лишь из-за спешки.

Каждый год теперь ребята из команды вспоминают эту скорбную дату.

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