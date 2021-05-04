Крокодила Гену уже никто не помнит, а миньоны в тренде: в горах Сочи прошел карнавал мультяшных героев

Тот самый крокодил Гена
Фото: Юлия БАРАНОВА
На майских праздниках Красная Поляна принимает фестиваль бега Rosa Run. Он собрал более 4 тысяч участников из разных регионов России. В один из дней фестиваля вместо забегов провели масштабный семейный карнавал.
Участники карнавала
Фото: Юлия БАРАНОВА
Несколько сотен участников прошли по Роза Долине в самых разнообразных костюмах персонажей любимых мультфильмов.
Участники карнавала
Фото: Юлия БАРАНОВА
Зрители карнавала просто визжали от восторга, встречая Карла из мультика «Вверх», который в одной руке держал свою знаменитую трость с теннисными мячами. А в другой – дом и воздушные шары.
Участники карнавала
Фото: Юлия БАРАНОВА
На карнавале можно было встретить десятки Бэтменов, Шреков, Симпсонов, миньонов и доктора Нефарио.
Участники карнавала
Фото: Юлия БАРАНОВА
К чести организаторов, в костюмированном шествии приняли участие и герои советских мультфильмов – Буратино, Незнайка, Крокодил Гена, целая команда хоккеистов и другие.
Участники карнавала
Фото: Юлия БАРАНОВА
Только зрители их не узнавали.
Участники карнавала
Фото: Юлия БАРАНОВА
Для детей они оказались не знакомы.
Участники карнавала
Фото: Юлия БАРАНОВА
- Мама, посмотри какой дракончик! Это Мушу из мультика про Мулан? Только он же должен быть красненьким, - показывает пальцем малыш на крокодила Гену.
Участники карнавала
Фото: Юлия БАРАНОВА
Молодая мама в ответ только плечами пожимает – она и сама не помнит такого персонажа, советского мультика, похоже, не смотрела, а сказку Эдуарда Успенского не читала.
Участники карнавала
Фото: Юлия БАРАНОВА
Зато веселья на карнавале было не занимать. Так спортсмены расслаблялись перед главным горным трейлом.
Участники карнавала
Фото: Юлия БАРАНОВА
- В спортивную программу фестиваля включены четыре забега, которые отличаются форматом, протяженностью и сложностью, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» директор международного фестиваля бега Rosa Run Андрей Кавун. - В первый день прошел 7-ккилометровый вертикальный - Rosa Peak, во второй - беговой квест с заданиями разной сложности - Rosa Quest.
4 мая, в заключительный день фестиваля проходит горный трейл - дистанции 8 и 26 км, с максимальным набором высот - 450 и 1200 м. Формат мероприятия позволяет участвовать как продвинутым атлетам-любителям, так и начинающим.