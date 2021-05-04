На Кубани столкнулись скорая помощь и локомотив: четверо пострадавших

Сейчас жизням пострадавших ничего не угрожает

Сегодня, 4 мая, около 14:00 в Темрюкском районе машина скорой помощи столкнулась с локомотивом поезда. Пострадали четыре человека, в том числе и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

- В результате аварии среди бригады локомотива никто не пострадал. Четыре человека, в том числе и ребенок, которые были в скорой помощи, доставлены в больницу. Они получили ушибы разной степени тяжести, - отмечает ведомство.

По предварительным данным, 62-летний водитель скорой помощи не справился с управлением и выехал на встречную полосу, зацепив лобовым стеклом кузов Локомотива. Пострадали водитель скорой, два фельдшера, а также ребенок, которого везли в медицинском автобусе.

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю нам рассказали, что жизням всех пострадавших сейчас ничего не угрожает.

Обстоятельства и причины аварии сейчас уточняются. На месте работают специалисты.