Самое дорогое ДТП мая: элитный Ferrari протаранил отбойник в Краснодарском крае

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Самое дорогое ДТП мая случилось сегодня утром в Горячем Ключе. Только похвастаться им водитель итальянского авто едва ли захочет.

На высокой скорости элитный Ferrari протаранил отбойник. Одним касанием дело не ограничилось. Итальянская иномарка буквально впечаталась в металлическое ограждение. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металла.

- Водитель 1965 года рождения допустил занос и наезд на металлическое ограждение, – рассказал «Комсомольской правде» – Кубань» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Этим утром у 56-летнего мужчины с самого начала все пошло не так. Еще с ночи на Кубани зарядил мощнейший ливень. Развивать большую скорость на мокрой дороге не рискуют даже опытные водители. Слишком велик риск заноса. Даже гоночные серии переносят на поздний срок, пока не закончится ливень.

Однако мужчину это не остановило. Как итог, на большой скорости машину буквально повело. К счастью, весь удар взял на себя каркас машины. Сам водитель не пострадал. Хотя рев машину и последующий удар слышали даже жители ближайших домов.

По данным «КП» – Кубань», в результате аварии пострадала Ferrari 458 Italia. Минимальная цена такого автомобиля на рынке начинается 14 990 000 рублей. Речь идет о машине 2011 года выпуска с пробегом 16 тысяч километров.

Итальянский авто получил восьмицилиндровый двигатель с мощность 570 лошадиных сил. Машине достаточно всего 3,4 сек, чтобы разогнаться до 100 километров. Максимальная скорость, которую способна развить иномарка, – 325 км/ч.

Отметим, что модель была снята с производства в 2015 году. За шесть лет, что она выпускалась, было куплено всего несколько тысяч экземпляров. Минимальная стоимость нового автомобиля начиналась от 17,3 млн. рублей.

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Ремонт машины, по предварительным подсчетам, обойдется в кругленькую сумму, которую можно потратить на квартиру у моря (подробнее).