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Общество4 мая 2021 18:29

Константин Затулин продолжает работу над решением проблемы газификации сел Лазаревского района Сочи

Тема газификации остается в центре внимания депутата Государственной Думы РФ
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Константин Затулин продолжает работу над решением проблемы газификации сел Лазаревского района Сочи

Константин Затулин продолжает работу над решением проблемы газификации сел Лазаревского района Сочи

Константин Затулин продолжает работу над решением проблемы газификации сел Лазаревского района Сочи. Тема газификации остается в центре внимания депутата Государственной Думы РФ Константина Затулина. Рассмотрев очередное обращение жителей Сочи по вопросу подключения их домов к сетям газоснабжения, Константин Федорович направил запрос в администрацию курорта. В частности, запрос касался газификации села Нижнее Уч-Дере, которая включена в муниципальную программу по развитию инфраструктуры Сочи.

В своем ответе представители мэрии пояснили, что в 2020 году вышло постановление администрации Сочи, в соответствии с которым предусмотрено финансирование мероприятий по газоснабжению посёлка Лоо. На сегодняшний день уже получено положительное заключение государственной экспертизы по 1 части 1 этапа программы. Ведется работа над проектно-сметной документацией улиц Верхнехобзинской и Магнитогорской. Что касается улицы Енисейской в Уч-Дере, она включена в 4-й этап разработки проектно-сметной документации. После завершения работ по газификации улицы Енисейской и передачи построенных сетей газопровода эксплуатирующей организации, жители смогут обратиться в «Сочигоргаз» за получением технических условий, в которых будет указана точка подключения.

К слову, тема газификации – одна из самых актуальных на федеральном уровне. 21 апреля президент России, Владимир Путин, в своем послании к Федеральному собранию заявил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газу, и поручил правительству и регионам разработать соответствующий план газификации. Ранее эту тему неоднократно поднимал на самых разных уровнях и Константин Затулин. Парламентарий заявлял, что распространенная ситуация, когда газовая магистраль проходит в нескольких метрах от домовладений, а жители вынуждены платить за подключение крупные суммы денег – недопустима.

Эту проблему Затулин обсуждал и с руководством «Газпрома». 15 апреля депутат прервал работу в Государственной Думе для поездки в Санкт-Петербург, где лично встретился с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В ходе беседы было отмечено, что «Газпром» и его подразделения проводят большую работу по газификации регионов России. Договорились, что в ближайшее время Константин Затулин представит согласованные с властями и населением предложения по ускорению и облегчению условий газификации в Сочинском округе, особенно в сельской местности.

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