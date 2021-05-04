Константин Затулин продолжает работу над решением проблемы газификации сел Лазаревского района Сочи

Константин Затулин продолжает работу над решением проблемы газификации сел Лазаревского района Сочи. Тема газификации остается в центре внимания депутата Государственной Думы РФ Константина Затулина. Рассмотрев очередное обращение жителей Сочи по вопросу подключения их домов к сетям газоснабжения, Константин Федорович направил запрос в администрацию курорта. В частности, запрос касался газификации села Нижнее Уч-Дере, которая включена в муниципальную программу по развитию инфраструктуры Сочи.

В своем ответе представители мэрии пояснили, что в 2020 году вышло постановление администрации Сочи, в соответствии с которым предусмотрено финансирование мероприятий по газоснабжению посёлка Лоо. На сегодняшний день уже получено положительное заключение государственной экспертизы по 1 части 1 этапа программы. Ведется работа над проектно-сметной документацией улиц Верхнехобзинской и Магнитогорской. Что касается улицы Енисейской в Уч-Дере, она включена в 4-й этап разработки проектно-сметной документации. После завершения работ по газификации улицы Енисейской и передачи построенных сетей газопровода эксплуатирующей организации, жители смогут обратиться в «Сочигоргаз» за получением технических условий, в которых будет указана точка подключения.

К слову, тема газификации – одна из самых актуальных на федеральном уровне. 21 апреля президент России, Владимир Путин, в своем послании к Федеральному собранию заявил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газу, и поручил правительству и регионам разработать соответствующий план газификации. Ранее эту тему неоднократно поднимал на самых разных уровнях и Константин Затулин. Парламентарий заявлял, что распространенная ситуация, когда газовая магистраль проходит в нескольких метрах от домовладений, а жители вынуждены платить за подключение крупные суммы денег – недопустима.

Эту проблему Затулин обсуждал и с руководством «Газпрома». 15 апреля депутат прервал работу в Государственной Думе для поездки в Санкт-Петербург, где лично встретился с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В ходе беседы было отмечено, что «Газпром» и его подразделения проводят большую работу по газификации регионов России. Договорились, что в ближайшее время Константин Затулин представит согласованные с властями и населением предложения по ускорению и облегчению условий газификации в Сочинском округе, особенно в сельской местности.