В Сочи состоялось заседание рабочей группы СМИ в рамках «Петербургского диалога»

Фото: sochi.ru.

В Сочи состоялось заседание рабочей группы СМИ в рамках форума «Петербургский диалог». На заседании обсуждались планы на 2021 год и деятельность редакторского состава газеты. Мероприятие проходит как в очном, так и в онлайн-формате. Форум продлится на курорте до 6 мая.

В мероприятии приняли участие президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко, главные редакторы центральных российских СМИ, а также почетные гости – специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и академик Российской академии наук Александр Дынкин.

– В сентябре этого года у наших европейских партнеров пройдут выборы в Бундестаг. А поскольку ФРГ — парламентская республика, новый состав депутатов утвердит еще и главу страны. Учитывая возможные перемены, мы должны постараться выстроить новый информационно-политический мост между Россией и Германией, направленный на поиск общих решений в позитивном ключе. И найти этот знаменатель необходимо при помощи средств массовой информации, – рассказал руководитель рабочей группы СМИ, президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко.

Форум «Петербургский диалог» является открытым полем для обсуждения актуальных общественных вопросов, а также вопросов германо-российских отношений. Его основная задача — наладить конструктивный диалог между представителями всех сфер общественной жизни двух стран. Это позволяет создать прочную основу для сотрудничества, не зависящую от текущей политической обстановки. Кроме того, на базе форума развиваются совместные проекты в самых различных областях — от экономики до здравоохранения и культуры.

– Очень почетно, что это знаковое международное событие вновь проводится в Сочи. Сегодня наш город полноправно является не только круглогодичным курортом для туристов, но и политической площадкой при проведении масштабных событийных мероприятий мирового уровня. Уверен, что заседание рабочей группы пройдет очень продуктивно, и ведущие эксперты в области средств массовой информации внесут свой вклад в укрепление отношений между двумя странами, – отметил глава города Алексей Копайгородский.

«Петербургский диалог» – форум гражданских обществ России и Германии, созданный в 2001 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина и Федерального канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Заседания ежегодно проводятся поочередно в двух странах, в них принимают участие политики, ученые, деятели культуры и представители средств массовой информации.