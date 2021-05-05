Под запрет попали поминальные обеды у могил Фото: Юлия БАРАНОВА

Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 12 мая. 11 мая всем муниципалитетам региона было рекомендовано ограничить посещение кладбищ жителями, за исключением случаев погребения. Это позволило бы избежать массового скопления людей, которые на Радоницу традиционно собираются на поминки. «КП» – Кубань» выяснила, можно ли на кладбище в Краснодарском крае 2021 в Радоницу

5 мая стало известно, что посещение кладбищ на длинных выходных на Кубани допустимо с учетом определённых правил, которые необходимо соблюдать в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Теперь понятно, можно ли на кладбище в Краснодарском крае 2021 в Радоницу.

Какие меры необходимо предпринимать, чтобы не заболеть COVID-19? Как обезопасить себя и своих близких? На эти вопросы подробно ответил Роспотребнадзор. Специалисты подготовили памятку с условиями посещения кладбищ и ответили на главный вопрос: можно ли на кладбище в Краснодарском крае 2021 в Радоницу.

- Рекомендовано носить маски и посещать кладбища с родственниками, с которыми вы живете вместе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Правда, под запрет попали поминальные обеды у могил и сбор на кладбище большими группами.

Напомним, что Радоница в этом году приходится на 11 мая. В народе эта дата называется Родительским днем, - традиционный для православных праздник поминовения усопших. Считается, что души усопших на Пасхальной неделе находятся в родных семьях. А на 9-й день после светлого праздника наступают Проводы. 11 мая объявлен в регионе выходным днем, чтобы у жителей была возможность помянуть умерших родственников.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре закроют кладбища 2 и 11 мая. Жителям рекомендовали помянуть родственников дома в кругу близких. Первым в регионе запрет на посещение кладбищ в Радоницу сняли в Крымском районе. Ранее он был введен в муниципалитете из-за угрозы распространения коронавируса.