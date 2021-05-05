Мужчина признался в убийстве школьника 26-летней давности, но в тюрьму не сядет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани по чистой случайности раскрыли убийство, которое произошло 26-лет назад в одном из поселков Успенского района. «Глухарь» лежал в архивах с марта 1994 года. Но явка с повинной заставила сыщиков поднять старое дело. Но, скорее всего, за совершенное преступление отвечать никто не будет.

Замучила совесть

Как полагало следствие, загадочное убийство 15-летнего подростка произошло весной 1994-го. Дело в том, что обстоятельства преступления толком были неизвестны.

- 12 марта 1994-го, более точное время следствием не установлено, в частном доме, который принадлежит 32-летнему мужчине, неустановленным лицом совершено убийство 15-летнего подростка, - сухо указывали правоохранители.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», по факту убийства возбуждено уголовное дело, причем, по статье 103 УК РСФСР «Умышленное убийство», действовавшего на момент совершения преступления. Правда, тогда тело юноши не нашли, да и кто должен ответить за содеянное – тоже. В самом доме не нашли ничего, что могло бы помочь сыщикам выйти на след убийцы. Свидетелей нет, а о камерах и речи тогда не шло – словом, глухо как в танке.

Удивительно, но на хозяина дома тогда никто не подумал. Похоже, владелец умело отвел от себя подозрения, создав идеальное алиби. Мол, в отъезде был – кто угодно может подтвердить.

За лесополой находится дом, в котором и произошло убийство.

И вот спустя 26 лет на пороге полиции в Успенском районе появился мужчина с проседью в волосах.

- Здравствуйте, хочу сознаться в преступлении, к кому обратиться? – спокойно говорил человек, вызвав удивление у правоохранителей. – Замучила совесть, решил в грехах сознаться, сколько ж можно с этим жить?

Защищал жену и дочь

Явку с повинной мужчина написал быстро. О том, что же случилось тогда в 1994-м, он помнит, словно это было вчера.

Как оказалось, убит юноша был 23 февраля. В тот день школьник серьезно повздорил с хозяином дома. Уж что стало причиной того вспыхнувшего конфликта, правоохранители пока не раскрывают. Но подросток начал угрожать семье мужчины.

- Он говорил, что моим супруге и дочке не поздоровиться, что он расправиться с ними… - вспоминал события минувших лет мужчина. – При этом в руках его была палка с острым концом.

Испугавшись за свою семью, хозяин дома стал защищаться. Он ударил парня по руке, выбив прут, и тем самым обезоружив подростка. Но от этого школьник, похоже, еще сильнее разозлился. Тогда мужчина схватил палку и дважды ударил по голове подростка, надеясь остановить его.

С этого моста мужчина сбросил убитого.

Но, по всей видимости, он не рассчитал свои силы. Школьник рухнул на землю без сознания. Чтобы соседи ничего не увидели, хозяин дома отнес подростка в сарай. А под покровом ночи тело подростка мужчина отнес к реке, которая текла за домом. Сбросив убитого в воду, глава семейства вернулся обратно.

На стороне убийцы может оказаться закон

Все эти годы мужчина молчал. Правда, из села он не уехал, да и толком не скрывался. Но за пару месяцев до своего 59-летия решил сказать правду.

Несмотря на то, что мужчина сознался в расправе, хоть и случайной, меру пресечения ему не избрали. Да и за решетку он вряд ли отправиться. По словам юристов, сроки давности преступления давности истекли.

- Поскольку в то время мужчину не объявляли в розыск, он будет освобожден в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Алексей Иванов (бюро «Правовой статус»). - Согласно законодательству РСФСР, существовавшему в то время, сроки давности по категории преступлений, к которым относилось и убийство, истекают через 15 лет.