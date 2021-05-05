Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 мая 2021: названы самые зараженные районы региона

Фото: admkrai.krasnodar.ru
«Комсомолка» ежедневно следит за ситуацией с распространением страшной инфекции в Краснодарском крае. За последние сутки в регионе положительный тест на COVID-19 получили 95 человек – это второй показатель за полгода. Это означает, что пандемия отступает, но говорить о полной победе над инфекцией пока рано.
Случаи заболевания были обнаружены в 28 муниципальных образованиях Кубани. Традиционно рейтинг возглавляет Краснодар - 17 положительных результатов на коронавирус.
Региональный оперштаб огласил районы, которые попали в антирейтинг с самым высоким числом зараженных за последние сутки.
Возглавил рейтинг Динской район. Прирост заболевших за сутки здесь составил 10 человек.
- Далее идут Каневской, Выселковский и Северский районы. В этих муниципалитет обнаружено по 4 новых заразившихся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.
Отметим, что ситуация с распространением инфекции на Кубани находится под контролем. Минимум три месяца в крае не ф фиксировалось новых вспышек коронавируса. Важную роль в борьбе с COVID-19 оказывае массовая вакцинация населения, которая стартовала еще в прошлом году. По последним данным, прививку от коронавируса сделали свыше 410 тысяч жителей Кубани. Пункты вакцинации продолжают работать даже на майских праздниках.
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