«За мной стоит свой бессмертный полк...»: сочинец помог найти десятки солдат, пропавших без вести

Семьи найденных солдат многие годы поддерживают связь с Арутом Варваштяном

Вот уже двенадцать лет сочинец Арут Варваштян по крупицам восстанавливает боевой путь героев, без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны.

Началось все в 2009 году с поиска родного дяди Арута, чье имя носит он сам.

- Тогда я еще не понимал, как искать, не знал ни одного архива, не владел компьютером. Все вслепую. Сначала искал солдата с фамилией Варваштян, но мне подсказали, что надо искать искаженную фамилию. И я нашел его под фамилией Варвазентян, в городе Ельне Смоленской области, где он попал в плен, а после оказался в Белоруссии в городе Гродно, где и умер. Я обратился в архив города Дрезден, они мне прислали персональную карту военнопленного, где подробно все описывается. Потом я обратился в Министерство обороны Белоруссии, в комиссариат города Гродно, они мне все подтвердили. Вот так я нашел своего дядю. Собрал все документы и показал отцу, тот все посмотрел и заплакал, - вспоминает поисковик.

Арут перечитал сотни документов в поисках солдат

После этого он продолжил поиски других родственников. Вскоре к нему за помощью стали обращаться соседи. А со временем про сочинского поисковика узнали за пределами города. К Варваштяну стали поступать звонки со всей России и ближнего зарубежья.

- Со всей страны, со всего бывшего Союза звонили. Дагестан, Башкортостан, Белоруссия, Крым. Кому-то отца найти, кому-то брата, кому дядю. Я чувствую, что за мной стоит свой бессмертный полк. Я обращаюсь в военные архивы, делаю запросы в администрацию, правоохранительные органы, чтобы подтвердили, данные солдат и обстоятельства смерти, - рассказывает Арут Варваштян.

На днях сочинский поисковик поедет по приглашению главы в Чечню. С собой повезет имена и данные о 60 героях, считавшихся ранее пропавшими без вести.

А в прошлом году Арут нашел пропавшего без вести солдата Ивана Иудовича Кошмана, который оказался сыном всемирно известного сочинского чаевода Иуды Антоновича Кошмана. Все собранные документы, наградной лист и геройский путь поисковик передал внучке солдата. Спустя 75 лет родственники узнали, где похоронен их герой.

На поиски каждого героя уходит больше месяца. Однако, самая масштабная поисковая операция в жизни сочинского поисковика - два найденных корабля в акватории Лазаревского района.

- Я нашел два корабля, которые немцы подтопили в 1942 году. Один из кораблей - авиационный склад №1987, он снабжал бомбами и топливом войска 5-й воздушной армии. На нем было 29 матросов. Второй корабль был военным транспортом, на нем более тысячи человек, раненые и эвакуированные. Я восстановил имена 65 матросов, и администрация района, внесла их имена матросов на мемориальные доски на стеле в Лазаревском.

Семьи найденных солдат многие годы поддерживают связь с Арутом Варваштяном, звонят сочинцу и приезжают в гости.

Поисковик считает это делом своей жизни

Прекращать поиски Арут Варваштян не собирается - это дело всей его жизни. Благодаря его работе, неизвестные солдаты вновь обретают имена. По словам поисковика, каждая семья должна знать о подвиге своего героического предка, а каждый солдат обязательно должен вернуться домой.