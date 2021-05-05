Следы НЛО или что-то более странное: о чем говорят загадочные круги на полях Кубани

Фото: instagram.com/gleb_posashenko

Уфологи исследуют новые круги на полях в Усть-Лабинском районе. Они появились неподалеку от станицы Тенгинской и тут же стали поводом для обсуждения. Мало того, что в этом районе раньше не появлялись загадочные пиктограммы, так еще рисунки, происхождение которых пока - загадка, стали первыми в 2021 году.

- Вести с полей! Появились какие-то круги, идеально симметричные, - говорит Юлия К., увидевшая воочию необычные пиктограммы. - Но что удивительно, подъезда к ним нет.

По словам очевидца, к геометрическим рисункам не было протоптано тропинок - они появились после публикации ролика в соцсетях. То есть изначально круги были как-будто "нарисованы" с воздуха - трава примята в одну сторону.

Происхождения этих знаков, конечно, никому из местных жителей не известно - образовались пиктограммы поздно ночью. Но, говорят, что незадолго до их появления в небе над полем сверкали огни, которые быстро и хаотично двигались.

Таинственные круги не дают покоя людям. Версии звучат самые разные - либо кто-то из местной ребятни решил развлечься, либо это все же работа внеземных цивилизаций.

Для того, чтобы установить подлинность кругов, на место выехали уфологи.

- Это первые круги этого года... Выглядят не очень для аутентичных, но информация в данный момент проверяется. Предварительных выводов пока дать не можем, исследование не окончено, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель экспедиции «Космопоиска» Мария Семенова.

Как правило, специалисты проводят осмотр, замеры, составляют схему формации, берут образцы грунта и пока результаты не готовы - заявлять о том, откуда появились эти круги, уфологи не спешат.

Стоит сказать, ученые полагают, что найденные круги имеют вполне земное происхождение.

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Отправляясь в лагерь к уфологам, мы ожидали увидеть кого-нибудь похожего на Малдера и Скалли, много людей в объемных защитных костюмах и тонны сложновообразимой техники. Потом представили кучку закомплексованных мужчин, которые в обнимку с бутылкой пива или чего покрепче, затаив дыхание, вглядываются в небо и в каждой звезде видят тайный знак. Все получилось иначе (читайте далее)