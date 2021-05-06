Ранее частники повысили плату за проезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевом центре объявили об увеличении цены проезда в общественном транспорте Краснодара 2021. Теперь один билет в трамваях и троллейбусах обойдется в 30 рублей. Соответствующее постановление мэра Краснодара уже опубликовано и вступает в силу с 12 мая.

Это непопулярное решение городской думе далось непросто. Но для парламентариев нашли аргументы. Теперь стали известны причина увеличения цены проезда в общественном транспорте Краснодара 2021.

- Средняя зарплата на предприятии за 2020 год составила 27514 рублей, за 2019 год была 30407 рублей, то есть снизилась на 10 процентов, - заявили в КТТУ. - Для обеспечения выпуска подвижного состава и повышения зарплаты работников предприятия на 4,9 процента обсудили с коллегами возможность повышения стоимости проезда.

Напомним, что в начале января семь перевозчиков, которые работают на 16 автобусных маршрутах Краснодара, заявили о подорожании проезда в общественном транспорте. Управление федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю выдало предостережения автотранспортным предприятиям в связи с планируемым повышением стоимости проезда до 30 рублей. Однако по факту цена выросла, а кое-где даже больше 30 рублей.

Отметим, что увеличение цены проезда в общественном транспорте Краснодара 2021 обсуждалось с начала года.