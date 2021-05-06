У российской пенсионерки из дома украли Библию 16 века

Цена украденного старинного писания может быть более миллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

25 апреля, накануне Пасхи, 63-летняя жительница хутора Долгогусевского, что в Белореченском районе, во время генеральной уборки своего дома не смогла найти Библию 16 века. Редкое писание передалось женщине по наследству и хранилось у нее много лет. Настоящую цену старинной книги не знает даже сама владелица. Она может стоить и более миллиона рублей. Точный ущерб смогут оценить только эксперты.

- Ко мне в гости мало кто заходит, в основном племянница. Думаю, кроме нее, сделать такое было просто некому, - сообщила пострадавшая полиции.

Также пенсионерка рассказала, что вместе с Библией из дома пропали сережки из белого золота стоимостью около десяти тысяч рублей.

Сейчас пропажей занялась местная полиция. Подозреваемая находится всего в нескольких домах от пострадавшей. Расследование уголовного дела продолжается.

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