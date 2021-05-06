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Происшествия6 мая 2021 13:21

У российской пенсионерки из дома украли Библию 16 века

Женщина сама не знает точную цену книги
София ФОМЕНКО
Комментарии (2)Комментарии (2)
Цена украденного старинного писания может быть более миллиона рублей

Цена украденного старинного писания может быть более миллиона рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

25 апреля, накануне Пасхи, 63-летняя жительница хутора Долгогусевского, что в Белореченском районе, во время генеральной уборки своего дома не смогла найти Библию 16 века. Редкое писание передалось женщине по наследству и хранилось у нее много лет. Настоящую цену старинной книги не знает даже сама владелица. Она может стоить и более миллиона рублей. Точный ущерб смогут оценить только эксперты.

- Ко мне в гости мало кто заходит, в основном племянница. Думаю, кроме нее, сделать такое было просто некому, - сообщила пострадавшая полиции.

Также пенсионерка рассказала, что вместе с Библией из дома пропали сережки из белого золота стоимостью около десяти тысяч рублей.

Сейчас пропажей занялась местная полиция. Подозреваемая находится всего в нескольких домах от пострадавшей. Расследование уголовного дела продолжается.

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