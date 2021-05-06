Москва-Сити с южным акцентом. Где живут футболисты «Краснодара»

Фото застройщика

Современные футболисты не любят считать деньги. Это обывательская фраза, которая часто мелькает в разговорах болельщиков. Связана она с безумными зарплатами игроков. За год они получают больше, чем некоторые люди за всю жизнь.

Это обычная практика для мира спорта, и она объяснима. Спортсмены жертвуют здоровьем ради результатов. Некоторые заканчивают карьеры из-за травм, так и не дойдя до больших вершин.

Фото застройщика

Футболисты «Краснодара» не обделены красивой жизнью. Они покупают дорогущую одежду и рассекают по городу на машинах за десятки миллионов рублей. Но живут они сильно скромнее «коллег» из Москвы и Санкт-Петербурга.

Например, игроки «Спартака» арендуют апартаменты в ЖК «Москва-Сити». Окна в пол, панорамный вид на столицу и удобная логистика – за эти вещи футболисты полюбили один из самых дорогих комплексов Москвы. Месячная аренда жилья здесь идет по цене однушки в Краснодаре – около полутора миллионов рублей.

Фото застройщика

У «быков» запросы в этом плане скромнее, да и ЖК «Москва-Сити» на юге пока нет. Но есть аналоги. Стоят они не сильно дешевле московских апартаментов.

Например, вратарь Матвей Сафонов, хавбек Юрий Газинский и защитник Александр Мартынович поселились в элитном жилом комплексе около центра города. Здесь же живет бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Фото застройщика

Жилой комплекс состоит из семи высоток по 25 этажей. Здесь представлены как однокомнатные квартиры, так и апартаменты и пентхаусы. Минимальная площадь жилья составляет 43,55 кв.м., максимальная – 332,78.

Все квартиры имеют панорамное остекление и красивый вид на город. Каждый подъезд здания получил авторский дизайн. Также в комплексе предусмотрен подземный паркинг. Поэтому беспокоиться за железных коней игрокам «Краснодара» не стоит.

Фото застройщика

Прямо на территории комплекса есть фитнес-центр с 25-метровым бассейном и восстановительным центром. Сами высотки находятся под постоянной охраной. На территорию комплекса пускают только жильцов. Попасть во дворы без пропуска банально нельзя. По периметру комплекс окружает огромный забор.

Минимальная стоимость квартир в высотках начинается от 9,3 миллионов рублей. За эти деньги можно получить квартиру площадью 64 кв.м. с голыми стенами.

Фото застройщика

Также в свободной продаже остаются огромные апартаменты. Их площадь составляет 294,4 кв.м. Только будущему владельцу жилья придется раскошелиться аж на 38 миллионов рублей.