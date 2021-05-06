«У кого рука на покойников поднялась!»: на одном из кладбищ Кубани орудовали вандалы

Малолетние хулиганки отделаются только профилактической беседой с сотрудником полиции

Жительница станицы Саратовской в Горячем Ключе Наталья Д. пришла на местное кладбище, чтобы убраться перед поминальным днем. Накануне Радоницы она решила подсадить цветочков на могилку своей усопшей матери. И обомлела.

- Глядь, а на ее могильной плите все исписано матом, - говорит Наталья.

Женщина схватилась за голову, прошлась по кладбищенским рядам и нашла еще как минимум пятнадцать заляпанных краской могил.

- Я просто рыдала в голос от увиденного. У кого ж рука на покойников поднялась?! - продолжает женщина.

Прямиком с погоста Наталья отправилась в отделение полиции. Там она написала заявление.

Правоохранители выехали на место происшествия.

- Действительно, 15 памятников были исписаны нецензурными словами. Предположительно, вандалы использовали шпатлевку, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Установить причастных полицейским труда не составило. Но местные были шокированы еще больше, когда узнали, что авторы похабщины на могилах - девочки 11 и 12 лет из благополучных семей.

- Их проверили на возможное расстройство психики (в здравом уме мало кто на такое способен), - пояснил источник "КП" - Кубань". - Но экспертиза дала заключение, что все в порядке с ними.

Однако малолетние вандалки в итоге не получат даже предупредительного штрафа. Обе еще не достигли возраста, когда за свои поступки уже нужно отвечать перед законом.