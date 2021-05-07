Герой, ставший посмешищем: что случилось с последним защитником Брестской крепости

Петр Гаврилов — в довоенные годы и в период проживания в Краснодаре Фото: waralbum.ru

Петр Михайлович Гаврилов – один из тех героев, который прошел все круги военного ада. Он прошел Гражданскую и Финскую войны, был последним защитником Брестской крепости - чудом уцелел под огнем врага. После того, какое мужество он проявил в боевых точках, сложно представить, что больше 10 лет на нем было «клеймо позора». Его имя, как и других военнопленных, вернувшихся из нацистской неволи на родину, перечисляли через запятую вслед за шпионами и диверсантами. Именно такими глазами после победы смотрела на них власть и, что обиднее всего, соотечественники…

Сбросили на крепость «Сатану»

В маленькой деревне Альвидино в Татарстане больше 10 лет работает музей героя Советского Союза Гаврилова. Именно в этом крохотном населенном пункте родился и вырос Петр Михайлович. Отсюда он ушел добровольцем в Красную армию во время Гражданской войны, после которой и решил связать свою жизнь с военной профессией.

После того, как он окончил Военную академию М.В. Фрунзе, его назначили командиром 44-го стрелкового полка. На этой должности он принял участие в Советско-финляндской войне, а после был переведен в Брестскую крепость. Именно на ее защите он стоял до последнего выстрела.

Началось все с атаки 45-й пехотной дивизии вермахта. Нацисты палили по Брестской крепости, а затем перешли к штурму укреплений пехотой. Часть советских стрелковых подразделений ушла, но Петр Гаврилов остался. Он не хотел бросать раненых солдат, да и верил в то, что прибудет подкрепление.

Капонир, в котором Петр Гаврилов отстреливался до тех пор, пока не потерял сознание. Фото: музея имени Гаврилова

- У советских военных толком не было тяжелого вооружения, - рассказывает военный историк Юрий Кнутов. - Против немецких танков и крупнокалиберной артиллерии наши солдаты оборонялись практически голыми руками.

Своим сопротивлением довел немцев до бешенства

Чтобы окончательно подавить сопротивление советских солдат, 29 июня 1941-го фашисты сбросили на Брест двухтонную авиабомбу. Ее назвали «Сатана». Ее мощь была невероятной - от взрыва в форте сдетонировал склад боеприпасов. Все защитники получили тяжелые травмы. Контузило и Петра Гаврилова, но сдаваться он не собирался.

С несколькими бойцами Гаврилов укрылся в развалинах и продолжал сражаться. Когда командир остался совсем один, то прятался в конюшне. Здесь он готовился принять свой последний бой. Все, что у него был, - это два пистолета и пять гранат. Все патроны и боеприпасы готовил для врага – в плен сдаваться живым не хотел.

23 июля 1941-го Гаврилов отстреливался до тех пор, пока от голода и бессилия не потерял сознание. Своим сопротивлением он довел немцев до бешенства. В плен единственного выжившего из группы схватили только спустя 32 дня обороны!

«С нами сражался не человек!»

Немцы были в шоке. Майор был так сильно истощен, что выглядел как живой труп.

- Пленный не мог даже сделать глоток – у него не хватало на это сил, - писал доктор Воронович, спасавший Гаврилова в госпитале. - Врачам пришлось применить искусственное питание, чтобы спасти ему жизнь.

Документ о присвоении Петру Гаврилову звания Героя Советского Союза. Фото: музея имени Гаврилова

Фашисты не могли поверить в то, что с ними сражался человек, чье дыхание уже практически не было слышно. Он в одиночку принял бой, бросал гранаты, стрелял из пистолета и убил нескольких гитлеровцев.

Немецкие солдаты даже предположили, что Гаврилов – новое биологическое оружие СССР.

- С нами сражался не человек! Не мог он выжить в таких условиях! – то и дело повторяли немцы.

Его долгое время возили по гарнизонам и лагерям и показывали как эталон выживания. Не исключено, что поэтому Гаврилову удалось уцелеть в плену.

Майор Гаврилов рассказывает о боях в Восточному форту.

Плен как приговор

Несмотря на то, что командиру чудом удалось спастись и выжить в нацистском плену, на родине его встретили холодно… Он, как и те, кто пережил ад немецких концлагерей, стал предателем для своих.

В деревне Альвидино, где он жил до войны, односельчане тут же прозвали его «врагом народа». Бывшего военнопленного никто не хотел брать на работу. Шла уборка урожая, но даже здесь ему были не рады. Каждый раз, когда работники видели его, кидали вслед картошкой – для них он не был героем. Косые взгляды, сплетни и откровенная травля – все это почти год терпел герой. Промучившись, Петр Гаврилов решает уехать в Краснодар, где у него были знакомые по довоенной службе.

Петр Гаврилов с женой Марией Григорьевной, 1969 год. Фото: музея имени Гаврилова

В кубанской столице переживший все тяготы войны фронтовик был уже на пенсии. На новом месте устроился работать охранником. В Краснодар, к слову, он переехал со второй женой Марией, на которой женился в 1946 году. Долгое время он думал, что первая супругу и сын погибли – он искал их с помощью запросов, но так и не нашел. Однако в конце 50-х годов, в один из своих приездов в Брест, Петр Михайлович узнал, что его первая жена Екатерина и сын Николай живы. Парень служит в армии, а супруга тяжело больна. Узнав об этом, Гаврилов вместе с нынешней женой забирают Екатерину Григорьевну к себе в Краснодар. За ней он ухаживал до самой смерти.

Награда все же нашла героя

Всенародно известным героем он стал лишь спустя 12 лет. В 1957 году Петру Гаврилову было присвоено звание Героя Советского Союза. Свою заслуженную награду он получил благодаря книги Сергея Смирнова «Брестская крепость», который рассказал о том, что пережил солдат и как командир героически сражался с врагом.

Встреча Петра Гаврилова со своими земляками в 1974 году, когда он уже стал народным героем. Фото: музея имени Гаврилова

Из жизни Петр Гаврилов ушел в 1979 году. Умер он в Краснодаре, но просил предать его земле в Бресте. Спустя год после смерти улицу Светлую, на которой он прожил больше 15 лет, переименовали в его честь.