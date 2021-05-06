Вместо 28 градусов – лишь 14: Синоптики рассказали, когда на Кубань придет аномальное похолодание

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Яркое солнце, которое прогрело воздух до летних температурных отметок, радует всех – и кто решил шашлыки пожарить, и кто выбрался на побережье. Приятные подарки от природы продолжаются – шикарная погода сохранится на ближайшие дни 7 и 8 мая в крае преимущественно без осадков.

- Ветер будет слабым - около 5-7 метров в секунду, на Черноморском побережье порывы посильнее - до 11-14 метров в секунду, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью 7 и 8 мая будет варьироваться от 7 до 12 градусов, на побережье – от 8 до 13. Днем 7-го числа воздух прогреется до +25, а 8 мая – до 28 градусов.

Но, по прогнозам синоптиков, уже в конце недели шашлыки у жителей Кубани могут накрыться медным тазом. Погода начнет портиться, начиная с 9-го числа. Краснодарский край попросту «зальет», могут прогреметь майские грозы. Причиной тому станет циклон, который уже испортил настроение соседним регионам. К воскресенью он подойдет вплотную к Кубани - из-за этого громыхать будет буквально в каждом районе. По предварительным прогнозам, зонты не стоит выкладывать из сумки минимум до 12 мая.

И как обычно бывает, шторм принесет похолодание. Если спрятали куртки на антресоль, доставайте! Потому что по сравнению с обычными отметками +24-26 к началу следующей недели значения понизятся сразу на (!) 14 градусов.

- Температура воздуха ночью в Краснодаре опустится до 7-9 градусов, а днем отметки выше 15 градусов тепла не поднимутся. Такая же беда будет и на побережье – холодно будет даже в солнечном Сочи, - говорят синоптики.

НА ЗАМЕТКУ

В дни непогоды лучше отменить все дела и отдохнуть. Людям, страдающим от мигреней, нужно вовремя принимать лекарства, если будут признаки приближающегося приступа.

- Страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями достаточно чутко реагируют на изменения погоды, поэтому им стоит больше высыпаться и постараться избегать стрессов, - советуют медики. - Такие немедикаментозные мероприятия обычно оказываются наиболее эффективными.

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