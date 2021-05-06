Константин Затулин

Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин провел прием граждан в Сочи. Разговор с жителями коснулся таких тем, как помощь малообеспеченным гражданам и благотворительным организациям, поддержка ветеранов-афганцев. Это уже 76-й прием депутата, на который сочинцы приходят со своими проблемами, вопросами и предложениями.

Руководитель Автономной некоммерческой благотворительной организации поддержки многодетных семей из поселка Дагомыс обратилась к депутату с просьбой помочь с ремонтом помещения, которое общественникам было выделено в январе.

«Мы не раз слышали, что помогает депутат, поэтому мы обратились к нему», - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель объединения Лариса Кармазина.

Известные в городе КВНщики Автандил Геденидзе и Елена Рыбалко рассказали на приеме о возрождении Сочинской лиги КВН и предложили депутату стать членом жюри на одной из игр.

Малайчет Ачмизова пришла на прием к депутату с главной своей болью – несколько месяцев назад в ДТП погиб ее сын, но виновные до сих пор не понесли наказания. Депутат по данному факту направит запрос прокурору Сочи.

А это свои наработки для практического внедрения предлагает инженер-конструктор. Ему необходима помощь, чтобы выйти на руководителей крупных промышленных предприятий. И у депутата Госдумы, считают эти люди, есть возможность им помочь.

- Статус депутата и возможность послать запрос и потребовать ответа, плюс определенный опыт работы в Госдуме — все-таки я в четвертый раз депутат уже — и мое представление о том, как работает вся наша система власти и управления, знакомства с разными людьми, конечно, играет определенно свою роль, - заключил Константин Затулин.