«Пухляш» против!»: любимчик публики из Little Big зажег на набережной в Анапе

Фото: instagram.com/dimakrasilove/

Год назад об обаятельном танцоре из Заринска узнала все страна. Дмитрий Красилов засветился в клипе петербургской группы Little Big. С песней UNO российская группа должна было покорять «Евровидение».

После презентации клипа стало известно, что «пухляш», как его прозвали фанаты, не поедет на музыкальный конкурс. Дело в том, что во время выступления на сцену не могут выходить более шести человек. Из-за большого количества певцов Дмитрия в это число не входил. Но поклонники Красилова так хотели увидеть любимца в Нидерландах, что даже создали петицию о его поездке на конкурс.

Фото: instagram.com/dimakrasilove/

Однако «Евровидение» отменили, а Little Big отказался от участия в следующем фестивале. На танцоре этот никак не сказалось. За год его аудитория в социальных сетях увеличилась в 45 раз – с 4 до 182 тысяч подписчиков в инстаграме. Это один из самых высокий показателей роста среди российских селебрити за прошлый год.

Сразу после выхода клипа Дмитрий засветился в шоу «Вечерний Ургант», получил несколько жирных рекламных контрактов и снялся минимум в двух фильмах и сериалах. Сейчас Красилов задает танцевальные тренды в Тик-Токе. На его аккаунт подписано более 1,6 млн. человек.

Фото: instagram.com/dimakrasilove/

Сейчас «пухляш» с семьей отдыхает в Анапе. Он активно снимает контент для Тик-Тока, наслаждается прогулками на катере и, конечно, танцует. Его зажигательный танец на набережной курортного города стал настоящим хитом в сети. На видео Дмитрий двигается в такт музыке, которая раздается из колонок у фонтана.

- Друзья срочно участвуем в баттле : Димас против танцующих фонтанов! Срочно отправляй смс на номер 8-926-....!) Или можешь просто поставить смайлик, за кого ты больше переживал и болел! Ну а нам удачи и до встречи во втором раунде! – подписал видео «пухляш».

За зажигательным танцем Дмитрия Красилова наблюдали десятки туристов. Во время выступления они хлопали в такт композиции и всячески поддерживали «пухляша» криками и аплодисментами.

- Вы солнечный человечек, дарящий положительные эмоции, – писала в комментариях Анна, поклонница артиста.

Фото: instagram.com/dimakrasilove/

- Димас, ну вы и затейник! Восхищаюсь. Браво! – был согласен с ней Дмитрий, еще один фанат Красилова.

Как долго танцор пробудет в Анапе, неизвестно. Пока же его можно встретить на центральной набережной курорта.