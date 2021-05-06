Все дочки от разных отцов: Полиция проверяет женщину, которая забыла про четверых детей, загуляв у родственников

Женщина может лишиться своих дочерей.

37-летняя Алена К. (здесь и далее имя изменено – Авт.) - многодетная жительница села в Успенском районе. Правда, ставить в пример женщину явно нельзя – недавно она попала под прицел полицейских из-за спиртного.

Женщина приехала в гости к родственникам. Вот только визит ее так затянулся, что она позабыла о своих дочках. В момент, когда горе-мамашу нашли полицейские, она до сих пор находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- У женщины четыре ребенка, самому старшему из них – 17 лет, младшему – пять лет. В отсутствии матери дети были предоставлены сами себе, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Поэтому сейчас в отношении женщины составлен протокол за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей – она пьет в присутствии детей, чем негативно влияет на их психическое и нравственное развитие.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

Сейчас ведется проверка, женщине грозит штраф. Но не исключено, что Алена может лишиться своих дочерей.

- Злоупотребление своими родительскими правами может стать основанием для лишения родительских прав матери. Под этим, как правило, понимают случаи, когда родитель не следят и не заботятся о детях, злоупотребляют спиртным, распивают алкоголь в присутствии малышей, допускают в их присутствии нецензурную брань, скандалы, тратят деньги детей не по назначению, - объясняет «КП» - Кубань» юрист Денис Васильев. - Только одного установленного факта злоупотребления спиртными напитками для лишения родительских прав недостаточно. Необходимо доказать, что из-за злоупотребления алкоголем дети остаются без присмотра, тем самым велик риск причинения вреда здоровью или жизни ребенка.