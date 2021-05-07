Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 мая 2021: стали известны самые зараженные районы Кубани за 24 часа

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомолка» более года каждый день следит за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в Краснодарском крае. По последним данным, за 24 часа в регионе было выявлено 100 новых случаев заражения – это худший показатель за время майских праздников. Это означает, что пандемия на Кубани отступает, но не так быстро, как бы этого хотелось местным жителям.

Отметим, что еще несколько месяцев назад в регионе ежедневно фиксировалось свыше 180 новых случаев заражения инфекцией.

По последним данным, за 24 часа заболевшие были выявлены в 26 муниципальных образованиях Кубани. Уже по традиции рейтинг возглавляет Краснодар – самый большой город в крае. За последние сутки в краевом центре было сдано 23 положительных теста на коронавирус.

Также региональный оперативный штаб раскрыл районы, которые вошли в так называемый антирейтинг с наиболее высоким количеством2 зараженных за последние 24 часа.

Возглавил рейтинг Динской район. За сутки положительный тест здесь получили 8 человек.

- Затем идут Кореновский, Белореченский и Усть-Лабинский районы. В этих муниципалитетах было выявлено 6 и 5 новых случаев заражения соответственно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Отметим, что ситуация с распространением COVID-19 в Краснодарском крае находится под постоянным контролем. Уже несколько месяцев в регионе не случалось новых вспышек заболеваемости коронавирусом. Важную роль в борьбе со штрафной инфекцией играет массовая вакцинация населения, которая стартовала еще в 2020 году. По последним данным, прививку от коронавируса сделали свыше 415 тысяч жителей Кубани. Кстати, пункты вакцинации работают без выходных даже на майских праздниках.

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