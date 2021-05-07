Фото предоставлено пресс-службой депутата

В ходе региональной недели депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин побывал в Апшеронском районе. С главой Апшеронского района Олегом Цыпкиным и главой Хадыженского городского поселения Юлией Захаровой он обсудил вопросы по благоустройству района и Хадыженска, в том числе возможность помощи санаторию "Минеральный".

Фото предоставлено пресс-службой депутата

В преддверии Дня Победы Константин Затулин и Олег Цыпкин навестили и поздравили ветерана Великой Отечественной войны Михаила Киршу, жительницу блокадного Ленинграда Лериду Овчинникову и прошедшего через фашистские концлагеря Николая Баранова.

Фото предоставлено пресс-службой депутата

Затем депутат Госдумы и глава района побывали на месте обустройства детской площадки на пересечении улиц Заболотнева и Луначарского в Апшеронске. Здесь при содействии Константина Затулина будет установлена детская площадка, сейчас ведутся подготовительные работы.

Фото предоставлено пресс-службой депутата

Жители поблагодарили депутата за помощь и заверили его в своей поддержке на предстоящих в конце мая праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в Государственную Думу России.

Фото предоставлено пресс-службой депутата

В завершение рабочего дня в Апшеронске Константин Затулин и Олег Цыпкин посетили казачий кордон.

Фото предоставлено пресс-службой депутата

Они пообщались с атаманом Апшеронского хуторского казачьего общества Сергеем Волошиным, который поблагодарил депутата Госдумы за участие в создании в районе тематического парка военной техники. По просьбе Константина Затулина министерство обороны РФ передало Апшеронску истребитель СУ-27, который временно, до обустройства тематического парка, установлен на казачьем кордоне.