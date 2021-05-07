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Происшествия7 мая 2021 12:02

«Не ГАИ, а частная лавочка!» Полицейские Адыгеи вслед за кубанскими коллегами пожаловались, что руководство обложило их данью

Инспекторы ДПС написали письмо министру МВД республики, что обязаны каждый месяц отдавать командиру роты по 15 тысяч рублей
Ева МУР
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Полицейские сами ищут справедливости

Полицейские сами ищут справедливости

Фото: Виталий ТИМКИВ

В Адыгее набирает обороты скандал в связи с жалобой местных инспекторов ДПС министру внутренних дел республики. "Гаишники" написали письмо Ивану Бахилову, что руководство отделов буквально обложило их данью.

- Каждый месяц мы обязаны отдавать по 15 тысяч рублей с инспектора ДПС своему командиру роты и взводному. Если мы отказываемся платить, то для нас создаются просто невыносимые условия работы, назначая дежурство за дежурством без праздников и выходных. Нас заносят в "черный список", - гласит письмо, попавшее в сеть.

Кроме того, полицейские указывают на то, что так называемая "палочная" система в работе не меняется. Инспекторы наказывают водителей только, чтобы "выполнить план" по наказаниям, а не для того, чтобы предотвратить нарушение.

- Доблестную службу в Госавтоинспекции такое начальство превратило в частную лавочку по зарабатыванию денег, - обращаются полицейские.

Фрагмент письма. Фото: "ЧП Краснодар"

Они просят министра принять меры, потому что работать в таких условиях, по словам полицейских, невыносимо и стыдно.

Официального ответа от руководства МВД Адыгеи пока нет.

Напомним, в этом году кубанские полицейские тоже рассказали о подобной порочной системе в ГИБДД. В Гулькевичском районе Краснодарского края под суд пошли сразу несколько вышестоящих сотрудников полиции..

ЕСТЬ МНЕНИЕ

- Иронии злее в наше время придумать сложно: служители системы сами вынуждены искать на нее управу где-то на самом верху. Те, кто призваны обеспечивать доступ к правосудию для обычных граждан, правоохранители — сами не могут добиться реакции, решить проблему изнутри. И получают, очевидно, такие же отказные постановления, что «оснований для возбуждения уголовного дела нет», какие сами раздают пачками обескураженным гражданам. Это очень плохой знак, - прокомментировал ситуацию Алексей Иванов, адвокат краснодарского бюро "Правовой статус".

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