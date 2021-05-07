«Не ГАИ, а частная лавочка!» Полицейские Адыгеи вслед за кубанскими коллегами пожаловались, что руководство обложило их данью

Полицейские сами ищут справедливости Фото: Виталий ТИМКИВ

В Адыгее набирает обороты скандал в связи с жалобой местных инспекторов ДПС министру внутренних дел республики. "Гаишники" написали письмо Ивану Бахилову, что руководство отделов буквально обложило их данью.

- Каждый месяц мы обязаны отдавать по 15 тысяч рублей с инспектора ДПС своему командиру роты и взводному. Если мы отказываемся платить, то для нас создаются просто невыносимые условия работы, назначая дежурство за дежурством без праздников и выходных. Нас заносят в "черный список", - гласит письмо, попавшее в сеть.

Кроме того, полицейские указывают на то, что так называемая "палочная" система в работе не меняется. Инспекторы наказывают водителей только, чтобы "выполнить план" по наказаниям, а не для того, чтобы предотвратить нарушение.

- Доблестную службу в Госавтоинспекции такое начальство превратило в частную лавочку по зарабатыванию денег, - обращаются полицейские.

Фрагмент письма. Фото: "ЧП Краснодар"

Они просят министра принять меры, потому что работать в таких условиях, по словам полицейских, невыносимо и стыдно.

Официального ответа от руководства МВД Адыгеи пока нет.

Напомним, в этом году кубанские полицейские тоже рассказали о подобной порочной системе в ГИБДД. В Гулькевичском районе Краснодарского края под суд пошли сразу несколько вышестоящих сотрудников полиции..

ЕСТЬ МНЕНИЕ

- Иронии злее в наше время придумать сложно: служители системы сами вынуждены искать на нее управу где-то на самом верху. Те, кто призваны обеспечивать доступ к правосудию для обычных граждан, правоохранители — сами не могут добиться реакции, решить проблему изнутри. И получают, очевидно, такие же отказные постановления, что «оснований для возбуждения уголовного дела нет», какие сами раздают пачками обескураженным гражданам. Это очень плохой знак, - прокомментировал ситуацию Алексей Иванов, адвокат краснодарского бюро "Правовой статус".

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