Фото: t.me/tz_nvrsk

Погодка в Новороссийске стоит чудная. Воздух ежедневно прогревается до +26-28 градусов. Если в воду заходить решаются единицы, то загорать на пляж приходят десятки людей. Правда, некоторые для солнечных ванн выбирают святые места.

Так, горожане запечатлели компанию туристов, которые пришли с полотенцами на «Малую землю». Отдыхающие, ни на что не обращая внимания, расположились прямо у мемориального комплекса и начали загорать буквально на могилах советских солдат.

Фото: t.me/tz_nvrsk

Стоит сказать, «Малая Земля» — уникальное место в городе-герое. Именно там в ночь на 4 февраля 1943 года высадился героический десант Цезаря Куникова. Долгие 225 дней шаг за шагом советские воины освобождали Новороссийск от фашистского гнета. Земля здесь была изрыта шрамами окопов, до сих пор видны следы воронок от взрывов - свидетельства тех страшных событий сохранились даже спустя десятилетия. И, конечно, мемориальный комплекс «Малая Земля» — дань памяти тем, кто пролил свою кровь и отдал свои жизни светлое будущее, тем, кто до сих пор лежит в этой земле!

И, конечно, местные жители были шокированы тем, что отдыхающие в купальниках осквернили «Малую землю».

- Почему бы тогда не загорать сразу у Вечного огня? – недовольно пишут люди.

А в это время, в канун Дня Победы вандалы изрешетили мемориальную табличку в Новороссийске.

Стоит сказать, что в 2015 году разразился скандал после откровенного танца девушек из Новороссийска на фоне мемориала «Малая земля». Причем изначально руководитель группы Маргарита Радецкая не считала поступок чем-то плохим или порочащим историю Великой Победы – мол, просто записали видео под музыку. Однако, когда на танцовщиц обрушилась критика, а роликам заинтересовалась полиция, девушки поспешили извиниться. Несмотря на раскаяние они получили штраф, а некоторых даже арестовали.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В канун Дня Победы вандалы изрешетили мемориальную табличку в Новороссийске

Конструкцию они буквально превратили в дуршлаг (читайте далее)

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