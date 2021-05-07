В Сочи разразился настоящий самокатный бум

Туристы пересели на самокаты Фото: Юлия БАРАНОВА

На отдыхе хочется отключиться от всего, в том числе и от вождения автомобиля. Поэтому многие туристы в Сочи начинают осваивать новый для себя вид транспорта – самокат, оставляя на стоянке у отеля свои джипы. На курорте уже настоящая летняя погода, и ехать на открытом воздухе с ветерком очень приятно.

Поехали! Фото: Юлия БАРАНОВА

У пунктов проката самокатов – очереди. Самые популярные места для катания – набережные и Роза Долина на берегу реки Мзымты.

- Самокат брать дороже, если на час-два, но дешевле, если на целый день, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» один из любителей катания, москвич Максим Фролов, который проводит майские праздники в Сочи. – Но в любом случае, средняя цена – 100 рублей в час, она может меняться, в зависимости от модели. Как мне показалось, главный тренд в Сочи – двухколесные электросамокаты.

То, что осталось Фото: Юлия БАРАНОВА

Говорят, что этот вид транспорта безопаснее велосипеда, на нем можно развивать скорость до 30 километров в час. Туристы испытывают так называемые самокаты-внедорожники на горных тропах или отправляются с трюковым – в скейт-парк.

К пункту проката - очередь Фото: Юлия БАРАНОВА

Врачи-курортологи причисляют этот транспорт к средствам для тренировки мышц ног, укрепление сердечно-сосудистой системы и вентиляции легких.

Вариант романтической прогулки Фото: Юлия БАРАНОВА

- В Сочи нельзя увлекаться только пляжным отдыхом в такие теплые майские дни – обязательно много ходите, катайтесь на легких видах транспорта, плавайте и насыщайте рацион овощами и фруктами, чтобы вернуться домой в лучшей форме, - советуют медики сочинских санаториев.

Напомним, что в Сочи 1 мая официально стартовал курортный сезон. В Прибрежном и Горном кластере отдыхают более 100 тысяч гостей. За 10 праздничных дней город надеются принять более 200 тысяч гостей. В санаториях и отелях свободных номеров до 12 мая уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. В апреле курорт посетили 350 тысяч туристов.