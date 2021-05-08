Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 мая 2021: названы самые зараженные районы региона за минувшие сутки

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» на протяжении года в ежедневном режиме следит за ситуацией с распространением COVID-19 в регионе. По последней информации, за последние сутки в регионе было подтверждено 95 новых случаев заражения страшной инфекций – это лучший показатель за несколько дней. Это говорит о том, что пандемия на Кубани отступает. Однако рассуждать о полной победе над инфекцией в регионе еще рано.

По последней информации, за последние сутки заразившиеся были обнаружены в 24 муниципальных образованиях Кубани – это один из самых низких показателей за неделю. Как обычно пальма первенства в рейтинге отошла Краснодару. За последние сутки в краевом центре было сдано 20 положительных тестов на коронавирус.

Также региональный оперативный штаб озвучил районы, которые стали участниками антирейтинга с самым высоким количеством заболевшие за минувшие сутки.

Возглавили рейтинги Красноармейский и Славянский районы. За сутки положительный тест здесь сдали по 6 человек.

- Затем идут Апшеронский и Тихорецкий районы. В этих муниципалитетах было выявлено по 4 новых случаев заражения инфекцией, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Отметим, что ситуация с распространением COVID-19 в Краснодарском крае находится под контролем. Ни о каких вспышках и очагах инфекции не идет.

На первый план в борьбе со страшной инфекцией вышла массовая вакцинация населения. Она началась в регионе еще в конце прошлого года. По последним данным, прививку от коронавируса сделали свыше 420 тысяч жителей Кубани.

- Вакцинация от COVID-19 не прекращается ни в одной поликлинике краевого центра на майских праздниках и выходных. В этот период медучреждения работают по индивидуальному графику, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации можно на официальных сайтах медицинских учреждений или в регистратуре поликлиник.

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