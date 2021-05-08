Сочи: Победа с нами, как и герои Великой Отечественной, её живые и мёртвые

Фото предоставлено пресс-службой депутата

Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин поздравил ветеранов Сочи, Белореченска и Апшеронска.

В частности, в Адлерском районе парламентарий поздравил с наступающим праздником Клавдию Видищеву, труженицу тыла и вдову ветерана. В апреле ей исполнилось 94 года.

- Я хочу поздравить вас, как вдову ветерана, как человека, который много в жизни отдал будущим поколениям. Хотел бы вас поздравить и пожелать большого здоровья. Чтобы Вы нас долго радовали, и чтобы мы с Вами встречались в эти дни, - сказал Затулин.

Фото предоставлено пресс-службой депутата

Клавдия Видищева и ее муж прошли всю войну. Еще до объявления победы над Германией приехали на лечение в Сочи. «Их собрали таких больных целый эшелон, везли, всю Россию проехали, нигде не приняли ни одного человека. Доехали до Сочи. Слава богу, хоть в Сочи. Уже сил не было, а это было в июле месяце 1944 года, вот сколько держался мой муж», - вспоминает она.

Во время рабочей поездки в Апшеронский район депутат встретился с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Киршей, жительницей блокадного Ленинграда Леридой Овчинниковой и с прошедшим через фашистские концлагеря Николаем Барановым. А в Белореченском районе вместе со своими помощниками Константин Затулин побывал в гостях у Андрея Михайлова и поздравил Евдокию Кряхову.

Ветеранам, проживающим на территории Сочинского округа, Константин Затулин направил поздравления с пожеланиями здоровья и словами признательности за их великий подвиг.

Фото предоставлено пресс-службой депутата

- Теперь уже нам выпало рассказывать о войне и Победе детям и внукам. Победа с нами, как и герои Великой Отечественной, ее живые и мертвые. В эти дни они вновь проходят в старых кинолентах, в образах, навечно воплощенных Николаем Крючковым, Борисом Андреевым, Леонидом Быковым, Михаилом Ульяновым, Василием Лановым и другими ушедшими и народными. Так давайте же сегодня поднимем за всех, кто на небесах, и за нас, кто живы, фронтовые сто грамм! – написал в своем поздравлении Константин Затулин.