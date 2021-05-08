Фото: sochi.ru.

Мемориал военным врачам «Подвиг во имя жизни» открыли в Сочи после реконструкции. В торжественной церемонии приняли участие глава города Сочи Алексей Копайгородский, председатель городского собрания Виктор Филонов, начальник УВД города Сергей Огурцов, депутаты, ветераны Великой Отечественной войны. На праздник были приглашены сочинские медики и студенты, представители общественных организаций, воспитанники военно-патриотических клубов, жители и гости курорта.

Фото: sochi.ru.

В 2021 году курорт отмечает славный юбилей. 80 лет назад медучреждения курорта впервые приняли первый эшелон с ранеными бойцами. На базе сочинских санаториев была развернута госпитальная база, где круглосуточно спасали жизни и здоровье защитников Родины. В 1980 году город был награжден орденом Отечественной войны I степени за вклад в Победу, который внесли медики.

Фото: sochi.ru.

– Их самоотверженный труд сравним с военным подвигом. Сегодня медики курорта переняли их эстафету. В период пандемии сочинские врачи отдают всех себя лечению пациентов, вакцинации против COVID-19, – подчеркнул Алексей Копайгородский.

Мэр напомнил, что все эти годы Сочи остается здравницей, которая ежегодно принимает на отдых и лечение сотни тысяч отдыхающих.

- Наша задача – обеспечить медицинскую безопасность сочинцев и гостей города, высокий уровень лечебно-профилактических мер, но мы всегда будем помнить и чтить подвиг медиков в сочинских госпиталях,

Фото: sochi.ru.

За годы Великой Отечественной войны в госпиталях Сочи поправили здоровье и были возвращены в строй более четырехсот тысяч раненых. Подвиг хирурга, медсестры и военного увековечен в архитектурной композиции стелы «Подвиг во имя жизни».

Главный врач ГБУЗ "Городская поликлиника №1" доктор наук, профессор Кирилл Гордон рассказал, что у медиков во время войны был крайне ограниченный арсенал средств помощи: скальпели, нитки, иголки, немного перевязочного материала, часть из которого их дети, собирая мох, изготавливали сами, минимум антибактериальных средств. И только благодаря самопожертвованию и воле они смогли выстоять.

Фото: sochi.ru.

Почетным гостем на торжественном митинге у мемориального комплекса стала Заслуженная артистка России Анна Большова.

Фото: sochi.ru.

На открытии мемориала звучали стихи и песни о войне. Артисты творческих коллективов курорта участвовали в театрализованной реконструкции событий военных лет. Мероприятие завершилось возложением цветов и венков к стеле.

Напомним, что этот памятник был установлен в Сочи в 1995 году. Ко Дню Победы завершен его капитальный ремонт при участии депутатского корпуса. Отреставрированы и снова работали фонтаны, прежняя плитка заменена на прочный травертин. Обновленный мемориал стал подарком для жителей и гостей Сочи ко Дню Победы.