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Муниципальные парковки Краснодара временно стали бесплатными, их шлагбаумы открыты на въезд и выезд. 8 мая закончилось инвестиционное соглашение на их обустройство и эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

- Временно приостановлена оплата до заключения нового контракта, - уточнили в мэрии. - С 15 апреля по 21 мая проходят торги. После подведения результатов будет заключен новый контракт, уже на иных условиях.

В дептрансе Краснодара уточнили, что работа по приему платежей и эксплуатации оборудования начнется с момента заключения муниципального контракта. Планируется, что бумаги будут подписаны не раньше 1 июня. Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.

По новым условиям все платежей за парковку будет уходить в муниципальный бюджет. Подрядчику выделят за услуги сумму, указанную в конкурсной документации.

- Но не расслабляйтесь! – обратились к жителям Краснодара в дептрансе. - С июня начнется контроль, и он будет значительно жестче, чем прежде.

БУДЬ В КУРСЕ

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, когда в городе появятся правила парковки самокатов и велосипедов. В Краснодаре при ремонте дорог буду учитывать и создание выделенных полос под самокаты.

- Сейчас мы активно занимаемся выделенкой для общественного транспорта, но в то же время при реконструкции и капремонте существующих дорог в городе стараемся учитывать и этот сегмент. Уже порядка 27 км велодорожек сделали, учитывали и полосы для самокатов, - рассказал в эфире радио "КП"- Краснодар" Евгений Первышов.

А чтобы упорядочить пункты размещения проката велосипедов и самокатов, планируется внесение изменений в решение городской Думы Краснодара в правила благоустройства. То есть будет запрет на бесконтрольное размещение велосипедов и самокатов вне специально отведенных для них местах.