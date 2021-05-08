Пятьдесят концертов для ветеранов дадут артисты во дворах жилых домов в Сочи

Фото: sochi.ru.

В Сочи исполняют песни военных лет для ветеранов. Акция проводится на курорте в преддверии Дня Победы.

Фото: sochi.ru.

Она называется «Поем всем двором», сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской мэрии.

Фото: sochi.ru.

Жилые дома объезжают праздничные агитбригады.

Фото: sochi.ru.

Поздравления принимают фронтовики, а жители и гости подхватывают «Катюшу», «Смуглянку» и «День Победы».

Фото: sochi.ru.

Все районы курорта присоединились к акции «Парад у дома ветерана».

Фото: sochi.ru.

В ней принимают участие вокальные и танцевальные коллективы, духовые оркестры, школьники и юнармейцы.

Фото: sochi.ru.

Всего в рамках акции, которая продолжится и в День Победы 9 мая, буден дано более 50 концертов.

Фото: sochi.ru.

Праздничные мероприятия проходят с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: sochi.ru.

Зрители и артисты соблюдают социальную дистанцию.