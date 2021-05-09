Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 мая 2021: праздничные мероприятия проходят с учетом санитарно-эпидемиологических требований

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 9 мая 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. По последним данным, в регионе 97 зараженных. Среди них: трое детей до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 46,2 тыс. человек. Однако в крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 71 пациент находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2763 человека в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 815,3.

По мнению специалистов, вакцинация – единственный способ избежать локдауна.

На курортах Кубани - курортный сезон. Для туристов имеется резервный коечный фонд и запас лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края. В местах общего пользования, на железнодорожных вокзалах, в аэропорту, нанесена сигнальная разметка для соблюдения социальной дистанции. В отелях и санаториях постоянно проводится профилактическая дезинфекция. Базы приема обеспечены запасом моющих и дезинфицирующих средств, антисептиками, средствами индивидуальной защиты.

Для отдыхающих установлены диспенсеры с антисептическими средствами для обработки рук, проводится обеззараживание воздуха рециркуляторами.

На курортах Кубани строго соблюдают эпидемиологическую безопасность в период угрозы распространения коронавирусной инфекции. Это касается и мероприятий, посвященных Дню победы.

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