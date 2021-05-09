Через силу: мистические преграды на съемках документального фильма «Аршалуйс»

Обложка фильма "Аршалуйс"

Аршалуйс Ханжиян или «солдатская невеста» - женщина, совершившая великий подвиг. На протяжении полувека она охраняла могилы солдат в Горячем Ключе. Этому предназначению она посвятила большую часть своей жизни, а после ее смерти дело продолжили ее близкие родственники. После на двор с могилами солдат покушались ни раз – хотели строить коттеджи, разобрать на сельскохозяйственные участки, однако каждый раз место захоронений оставалось нетронутым, и стоит до сих пор.

Таинственную историю о самоотверженной Аршалуйс решили сохранить и снять фильм. Картина получилась поистине народной. На нее собирали деньги всей Кубанью – сначала на краундфандинговой площадке, затем молодой режиссер Эрнест Арутюнов с командой ездили по домам армянских общин, рассказывали историю реальной героини, синопсис фильма. На память о «солдатской невесте» люди не пожалели ни денег, ни времени. Кто-то помогал съемочной компании и в постройке декораций, и едой. Съемки длились долгих семь месяцев, и вот в 2018 году на экраны вышел 44-минутный документальный фильм «Аршалуйс».

- В первый же день, когда мы приехали со съемочной командой на место, начал идти дождь. Мы немного расстроились, но делать было нечего. Сели, заварили чай, я решил погода-погодой, но сяду делать первую раскадровку. Но не прошло и часа, как погода становилась все лучше и лучше. В итоге дождь был только в первый съемочный день, все остальное время была прекрасная погода. Многие говорили «бабушка Аршалуйс разогнала тучи», - вспоминает режиссер фильма Эрнест Арутюнов.

Режиссер фильма "Аршауйс" Эрнест Арутюнов

И такие странные стечения обстоятельств происходили на протяжении съемок всего фильма. Сам режиссер наступил однажды на гвоздь, но он прошел сквозь пальцы, не задев ногу, как нож по маслу. Затем один из помощников привязывал реквизит на высоте 3-4 метров от земли и резко начал падать, а внизу грабли!, и тут откуда ни возьмись появляется прохожий и спасает его. Машина тонула в реке, но и ее удалось вытащить без последствий. В итоге все складывалось так, что все проблемы (даже самые пугающие) решались легко, будто сами собой, с попутным ветром.

Съемки фильма "Аршалуйс"

Отметим, что это была первая серьезная режиссерская работа Эрнеста Арутюнова. Сейчас он занимается продакшеном нескольких проектов, озвучивает ролики и работает оператором, но уже думает и о следующей картине. На этот раз Эрнест хочет снять авторскую семейную драму об отце и сыне. Сложную и реалистичную.

- Съёмки будут в Краснодаре, но рассказывать детали не могу. Это очень личная, глубокая история. Хочу, чтобы её увидели уже на экранах, - заключил режиссер.