Фото Парада Победы в Новороссийске 9 мая 2021: легендарный танк Т-34 и передовые ракетные комплексы

Парад Победы в Новороссийске 9 мая 2021 Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Парад Победы в Новороссийске 9 мая 2021 прошел без зрителей. Дело в том, что в Краснодарском крае сохраняется режим повышенной готовности. Уже несколько месяцев на Кубани не случалось вспышек коронавируса, а количество новых случаев заражения падает уже не первую неделю.

Поэтому Парад Победы в Новороссийске 9 мая 2021, как и в Краснодаре, прошел без зрителей. Участие в них приняли только ветераны Великой Отечественной войны, а также участники локальных войн.

Парад Победы в Новороссийске 9 мая 2021 Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

По улицам города-героя прошли около 1500 военнослужащих Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа, представителей Росгвардии и МЧС России, а также курсанты МВД и юнармейцы.

За время Парады Победы на центральным улицам Новороссийска проехало 39 единиц военной техники. Это самоходные артиллерийские комплексы «Берег», ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и не только.

Парад Победы в Новороссийске 9 мая 2021 Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Возглавил парад танк Т-34. Он давно стал одной из главных достопримечательной города-героя. Его можно было увидеть на съезд в Новороссийске в районе так называемых Волчьих ворот. Глава города Игорь Дяченко решил дать танку вторую жизнь. Около года у специалистов ушло на восстановление раритетной машин, которая возглавила колонну Парада Победы в Новороссийске 9 мая 2021.

Парад Победы в Новороссийске 9 мая 2021 Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Парад Победы в Новороссийске 9 мая 2021 Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Парад Победы в Новороссийске 9 мая 2021 Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

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