Бессмертный полк в Краснодаре 9 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Фото: krd.ru

Акция Бессмертный полк в Краснодаре 9 мая 2021 года пройдет в онлайн-формате. Такое решение приняли организаторы шествия. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране.

Прямая онлайн-трансляция акции Бессмертный полк в Краснодаре 9 мая 2021 года будет доступна на официальном сайте шествия. Также она будет вести на экранах краевого центра и социальных сетях. Уже по традиции трансляция начнется в 15:00 9 мая.

Чтобы принять участие в акции Бессмертный полк в Краснодаре 9 мая 2021 года, достаточно было перейти на официальный сайт шествия и пройти регистрацию.

По условиям сервиса, человеку нужно было указать информацию о себе и ветеране и загрузить вертикальную фотографию человека. Это мог быть фронтовик, труженик тыла, блокадник, ребенок войны, узник концлагеря, подпольщик или партизан.

Затем участнику предлагалось заполнить форму на официальном сайте акции Бессмертный полк в Краснодаре 9 мая 2021 года. От человека требовалось загрузить фотографию родственника, создать семейную историю и рассказать о его боевом пути.

Также можно было опубликовать историю о своем родственнике в социальных сетях, добавив хештег: #СтройБессмертногоПолка

Но есть и другой, более простой способ. С 7 мая можно публиковать историю о своем родственнике солдате или труженике тыла в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках и Инстаграме, отметив её хештегом #СтройБессмертногоПолка. Так история человека автоматически отправляли в ленту трансляции.

Напомним, что смотреть трансляцию акции Бессмертный полк в Краснодаре 9 мая 2021 года можно на официальном сайте шествия.