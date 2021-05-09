Фото Парада Победы в Краснодаре 9 мая 2021: 13 ветеранов и 40 единиц техники

Ветеран на Параде Победы в Краснодаре 9 мая 2021 Фото: krd.ru

Парад Победы в Краснодаре 9 мая 2021 прошел с ограниченным количеством зрителей. В качестве почетных гостей на главной площади города были ветераны Великой Отечественной войны и участники локальных войн. Таковы требования Роспотребнадзора. На Кубани по-прежнему сохраняется режим повышенной готовности.

Всего на трибунах расположилось 13 ветеранов. Они наблюдали за происходящим с первых рядов. Из-за дождя, который обрушился на мегаполис ночью, над трибунами сделали небольшой навес.

Ветеран на Параде Победы в Краснодаре 9 мая 2021 Фото: krd.ru

С Днём Победы участников войны и жителей краевой столицы поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Параде Победы в Краснодаре 9 мая 2021 поучаствовали порядка 30 парадных расчетов. Всего свыше 1700 человек и более 40 единиц различной техники.

Парад Победы в Краснодаре 9 мая 2021 Фото: krd.ru

Командовал Парадом заместитель начальника Краснодарского территориального гарнизона, полковник Олег Бучельников.

Парад Победы в Краснодаре 9 мая 2021 Фото: krd.ru

Военный оркестр Краснодарского гарнизона исполнил композицию «Вставай страна огромная».

Уже по традиции Парад в краевой столице начал взвод барабанщиц Краснодарского университета МВД России.

Следом за ними по Главной площади города прошли парадные расчёты. Это военнослужащие частей Краснодарского гарнизона, курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Серова, Краснодарского высшего военного училища им. Штеменко, Краснодарского университета МВД России, Учебно-военного центра кубанского аграрного университета, казаки Кубанского казачьего войска, сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю и бригады специального назначения.

Сразу после на площади появилась военная техника. Это ракетные комплексы «Искандер-ТЗМ», «Точка-У», «Триумф» и «Игла» и не только.

Завершал Парад Победы в Краснодаре 9 мая 2021 сводный военный оркестр.

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