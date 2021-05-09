«Сугробы уже по метру»: Республику Адыгея накрыли мощнейшие снегопады

Фото: instagram.com/tipichkras

Настоящая природная аномалия случилась сегодня в Республике Адыгея. Мощнейшие снегопады накрыли плато Лаго-Наки. За несколько часов здесь выросли метровые сугробы.

Снежная стихия застала врасплох автолюбителей, которые приехали в горы на майские каникулы. Машины буквально утонули под огромным слоем снега. Выехать из снежной грязи оказалось не под силу даже огромным внедорожникам. Сделать это на летней резине было попросту невозможно. Поэтому людям пришлось продлять бронь отелей минимум на сутки, пока не прекратится снег.

Фото: instagram.com/tipichkras

- Приехали на летней резине. И на тебе. Просто жуть, – пишет Виктория, которая снежная ловушка застала врасплох.

Удивились метели даже местные жители. Последний раз они видели снегопады в мае более десяти лет назад. Поэтому сегодня утром они не поверили своим глазам. Но еще больше удивились случившемуся туристы, которые уехали из плато Лаго-Наки накануне.

- Вчера буквально гуляли там. Было плюс 18, солнышко светило. Ничего не предвещало снегопада, – говорит Инна.

Прогнозы синоптиков неутешительны. Снег в горах Адыгеи прекратится не раньше середины понедельника.

- Ночью будет небольшой перерыв, стихнет даже дождь, который усилился вечером. Температура воздуха в горах опустится до нуля градусов, – говорят метеорологи. – Снег возобновится в районе шести часов утра. Он будет продолжаться как минимум до полудня.

Сейчас туристы ищут способы выезда из Республики Адыгея. Дело в том, что большая часть местных отелей забронирована на несколько суток вперед. Поэтому долго откладывать отъезд у людей не получится.

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