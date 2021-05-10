Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 мая 2021: названы самые зараженные районы региона за минувшие сутки

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» уже больше года в каждый день следит за ситуацией с распространением COVID-19 в регионе. По последней информации, за последние сутки в регионе было выявлено 92 новых случая заболевания инфекцией – это повторение лучшего показателя за неделю.

По последним данным, за последние 24 часа заразившиеся были выявлены в 21 муниципалитете Кубани – это самый низкий показатель за последнюю неделю. Как обычно первое место в антирейтинге занял Краснодар. За последние сутки жители краевого центра сдали 18 положительных тестов на коронавирус, Сочи – 15, Анапы – 9.

Также региональный оперативный штаб озвучил районы, которые оказались в топ-3 антирейтинга с самым высоким количеством заразившихся за последние 24 часа.

Возглавил рейтинг муниципалитетов Лабинский район. За сутки положительный тест здесь сдали 8 человек.

- Затем идут Крымский и Приморско-Ахтарский районы. В этих муниципалитетах было выявлено по 5 новых случаев заражения инфекцией, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Отметим, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Краснодарском крае находится под постоянным контролем. Уже более трех месяцев в регионе не фиксировалось новых вспышек заболеваемости.

На первый план в борьбе с COVID-19 вышла массовая вакцинация населения. Она стартовала на Кубани в конце прошлого года. По последним данным, прививку от коронавируса сделали как минимум 415 тысяч жителей Кубани.

- Вакцинация от COVID-19 продолжается во всех больницах краевого центра на майских праздниках и выходных, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Узнать график работы пунктов вакцинации можно на сайтах учреждений.

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