Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 мая 2021: число новых случаев упало до уровня сентября

Фото: Иван МАКЕЕВ.

«Комсомольская правда» – Кубань» продолжает отслеживать ситуацию с распространением COVID-19 в регионе. По последним данным, в регионе было выявлено 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Стоит сказать, число новых случаев заражения упало до уровня сентября прошлого года, что не может не радовать санитарных врачей. Отметим, что в начале года фиксировали максимумы по числу заразившихся - в сутки положительных тестов было порядка 200. Но сейчас "кривая" заболеваемости идет вниз.

- Сейчас в стационаре с коронавирусом остаются 1058 человек, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона. - На дому лечатся 1638 жителей.

115 пациентов выписаны из ковидных госпиталей, 11 человек скончались за последние сутки.

Напомним, что официально режим повышенной готовности действует до 12 мая 2021 года включительно.

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