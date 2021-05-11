Любимые военные песни, ретро-автомобиль и сотни гвоздик

Фото предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Мероприятие в этом году прошло в новом формате. Впервые в микрорайоне состоялся передвижной концерт. Так, для артистов ансамбля, исполняющего военные песни, сценой стал автомобиль времен Великой Отечественной войны. Он двигался по микрорайону, музыка разливалась по дворам, заполняя их. Жители «Губернского» наблюдали за действом из окон, спускались вниз, чтобы лично поздравить соседей с праздником! Все, кто смог присоединиться к празднику, получили на память символы Победы – Георгиевскую ленту и трогательные алые гвоздики.

На центральной аллее расположилась фотозона, возле которой можно было сделать снимок на память. Рядом установили стенд с детскими рисунками. Их в преддверии праздника создали юные жители микрорайона, приняв участив в Instagram-конкурсе «Я рисую Победу».

Фото предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

В преддверии праздника по давней традиции сотрудники группы компаний «ЮгСтройИнвест» посетили ветеранов, поздравив их с главным праздником. Участников войны поблагодарили за чистое небо, пожелали крепкого здоровья и вручили продуктовые корзины.

- 9 Мая для нас - священная дата. День, который объединяет сердца миллионов. Именно сегодня, в день Победы, мы особенно чувствуем мощь и величие нашего народа. Наши солдаты - пример силы духа, несгибаемой стойкости, мужества и любви к Родине! Память об этом великом подвиге будет жить вечно! Каждый год по доброй традиции, заложенной генеральным директором группы компаний «ЮгСтройИнвест» Ивановым Юрием Ивановичем, мы адресно поздравляем ветеранов. Мы считаем своим долгом сказать героям слова благодарности лично, - подчеркнул заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

«ЮгСтройИнвест» еще раз поздравляет всех с Днём Великой Победы и выражает искреннюю благодарность тем, кто ковал Победу! Низкий Вам поклон!