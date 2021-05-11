Последствия урагана в Краснодаре 11 мая 2021: страшный холод и подтопления

Погода не для котиков Фото: Варвара ДЫМ

Последствия урагана в Краснодаре 11 мая 2021 устраняют в столице Кубани. Жители краевого центра, похоже, поторопились встречать летнее тепло. Сначала дожди и резкое снижение температуры, а накануне синоптики и вовсе поразили пронозом - в некоторых районах Краснодарского края ударят заморозки, а в Краснодаре – сильный ливень и ураган.

Фото: krd.ru.

Сегодня в Краснодаре идёт сильный дождь, на дорогах уже работает водооткачивающая техника. Всего в городе 20 вакуумных машин. Некоторые уже вышли на места, где чаще всего скапливается вода.

- Уже поступила одна заявка от жителей - по подтоплению в поселке Индустриальном. Технику туда направили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии краевого центра.

Ливень и ветер Фото: Варвара ДЫМ

Сотрудники Центра мониторинга дорожного движения, ЕДДС следят за городскими магистралями, получают сигнал с видеокамер. Туда, где это требуется, сразу направляют водооткачивающие машины.

На дорогах других категорий сейчас проводится повторный объезд мест, где часто возникают подтопления, в том числе в Музыкальном микрорайоне. По прогнозу дождь будет идти до глубокой ночи. Все это время работа техники прекращаться не будет.

Фото: krd.ru.

- В краевом центре в течение дня будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер западной четверти с переходом на южный 7-12 м/с, утром и днем порывы 13-18 м/с. Температура воздуха от 11 до 13°С, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вот это капли! Фото: Варвара ДЫМ

В регионе в течение дня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с. Температура воздуха в юго-восточный предгорьях днем 10-15°С, на Черноморском побережье ночью 7-12°С, днем 11-16°С.

Но уже в ближайшие дни погода обещает наладиться. Дожди сменит переменная облачность. 13 мая на Кубани преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от 7 до 12°С, в юго-восточных предгорьях от 3 до 8°С, в дневные часы от 23 до 28°С.

На Черноморском побережье переменная облачность. 12 мая местами еще возможен кратковременный дождь, гроза, а 13-го уже без существенных осадков. Ветер юго-западный и южный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, могут быть порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 7 до 12°С, днем от 22 до 27°С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани 14 мая ожидается аномальная жара до +31 градуса. Если в начале недели жители края будут ходить в куртках, то уже к выходным останутся лишь в майках. В Сочи тем временем выпал снег. Дороги самого северного района курорта покрылись слякотью.